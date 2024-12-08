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اقتصاد

بحضور ساويرس، انطلاق مؤتمر "الإصلاح المرن- عبور هادئ لتحديات الاقتصاد" غدا

نجيب ساويرس، فيتو
نجيب ساويرس، فيتو

تنطلق غدا الإثنين، فعاليات المؤتمر الاقتصادي "الإصلاح المرن – عبور هادئ لتحديات الاقتصاد" بأحد فنادق القاهرة، بحضور عدد كبير من من الوزراء والمسئولين ورجال الأعمال.

المشاركون في المؤتمر الاقتصادي الإصلاح المرن

ويأتي على رأس المشاركين في المؤتمر  الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وأحمد كجوك وزير المالية، رجل الأعمال المهندس نجيب ساويرس، أحمد الشيخ رئيس البورصة المصرية، والدكتور إسلام عزام نائب رئيس هيئة الرقابة المالية، وحسام هيبة الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

وينظم  المؤتمر جريدة حابي، على ثلاث جلسات مختلفة على مدار اليوم، حيث يسعى من خلالها المشاركون إلى وضع مقترحات وتوصيات لوتيرة الإصلاح وترتيب أولوياته، بصورة تساعد على استيعاب الصدمات وامتصاصها وعبورها بهدوء، وضمان استكمال البرامج والخطط الموضوعة بأقل قدر ممكن من الآثار الجانبية.

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ورصد التحديات التي تواجهها شركات القطاع الخاص

ويستهدف المؤتمر مناقشة خطط تحسين بيئة الأعمال وتحفيز الاستثمار المحلي والأجنبي، ورصد التحديات التي تواجهها شركات القطاع الخاص، والحلول المبتكرة للتغلب على هذه التحديات.

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المؤتمر الاقتصادى الإصلاح المرن الدكتوره رانيا المشاط أحمد كجوك وزير المالية المهندس نجيب ساويرس القطاع الخاص الاستثمار المحلي والأجنبي

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