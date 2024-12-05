الخميس 05 ديسمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

مفاوضات وتسوية ودية لاسترداد حقوق العمال بإحدى شركات القطاع الخاص بالإسكندرية

مديرية العمل بالإسكندرية،
مديرية العمل بالإسكندرية، فيتو
ads

قامت مديرية العمل بمحافظة الإسكندرية بإجراء التفاوض والتسوية الودية مع مسئولي شركة من شركات القطاع الخاص دون اللجوء للقضاء، وذلك بعد تقدم أحد العاملين بشكاوى رسمية لمكاتب علاقات العمل التابعة للمديرية، حيث قامت المديرية بعقد سلسلة من المفاوضات مع مسئولى الشركة.

 التفاوض بخصوص شكوى مقدمة من أحد العاملين بشركة بونيليفر مشرق

وأوضح المهندس محمد كمال مدير مديرية العمل بالإسكندرية، أنه تم التفاوض بخصوص الشكوى المقدمة من العامل السيد محمود السيد العشري، من العاملين بشركة بونيليفر مشرق، يتضرر من التعويض عن الفصل التعسفى والحصول على مسوغات التعيين وشهادة الخبرة، وتم  التقاوض وحصول العامل على جميع مستحقاته المالية 22 ألف جنيه كمستحقات مالية للعامل وشهادة خبرة ومسوغات تعيينه.

 

أهمية دور مكاتب علاقات العمل فى التوصل لحلول

كما تم استرداد جميع مستحاقته فى حضور الممثل القانونى للشركة، من خلال مكتب علاقات برج العرب؛ مما يؤكد على أهمية دور مكاتب علاقات العمل فى التوصل لحلول لأي خلافات عن طريق المفاوضات والتسويات الودية وتعزيز علاقات العمل بين طرفى العملية الإنتاجية من العمال وأصحاب الأعمال بشكل متوازن تحت إشراف الإدارة المركزية لرعاية القوى العاملة بالوزارة.

 

المشكلات التي تواجه عملية تقديم الخدمات للمواطنين

وأكد المهندس محمد كمال وكيل مديرية العمل بالإسكندرية، أن تلك الجهود تاتى فى إطار تنفيذ توجيهات وزير العمل محمد جبران، لمديريات العمل بالمحافظات، بضرورة تكثيف الجهود لتقديم الخدمات للمواطنين بشكل لائق وكريم، وتعزيز علاقات العمل بين طرفي الإنتاج، والتواجد المستمر بين العمال في المنشآت وإحكام الرقابة على تطبيق أحكام القانون من خلال الأجهزة التابعة للمديريات بالمحافظات، وإزالة المعوقات والمشكلات التى تواجه عملية تقديم الخدمات للمواطنين في ظل الجمهورية الجديدة تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

وأضاف وكيل المديرية أنه جرى التفاوض من خلال مكتب علاقات برج العرب بحضور أحمد فتحي مدير منطقة برج العرب، ودعاء حسنين مدير مكتب العلاقات والتشغيل ببرج العرب، والممثل القانوني عن الشركة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الرئيس عبد الفتاح السيسي القطاع الخاص الفصل التعسفي شركات القطاع الخاص محافظة الإسكندرية وزير العمل محمد جبران منطقة برج العرب مديرية العمل بالأسكندرية

مواد متعلقة

بعد غلق باب التقديم، موعد إجراء الاختبار لوظائف وزارة العمل في الإمارات

خطوات تسجيل ذوي الهمم بموقع وزارة العمل للحصول على فرصة عمل

وزارة العمل تبدأ اختبارات لشباب تقدموا على وظائف بالسعودية (صور)

وظائف وزارة العمل في السعودية، آخر موعد للتقديم

الأكثر قراءة

خبير يكشف أسباب ارتفاع سعر الدولار فوق الـ50 جنيها لأول مرة في تاريخه

أسد الحملاوي يحل أزمة تعاقد الأهلي مع مهاجم

بسعر 184 ألف جنيه، أقساط شقق "سكن كل المصريين 5" بالمحافظات

سعر الدولار في البنك الأهلي، العملة الخضراء تتخطى 50 جنيها رسميا الآن

أعلى سعر لصرف الدولار الآن في 5 بنوك مصرية (آخر تحديث)

الجنيه الذهب يشتعل في منتصف تعاملات اليوم، وصل لهذا السعر

الجولاني لأهالي حمص ودرعا ودير الزور: جهزوا أنفسكم

رئيس الوزراء يصدر قرارين جديدين

منوعات

المزيد

اكتشاف تشابه بين المياه على المذنب "67P" ومحيطات الأرض

تأجيل عودة المركبة Cargo Dragon إلى الأرض لهذا السبب

دراسة: الهواء الملوث يشكل خطرًا على صحة الحوامل والأجنة

ويلسون بيثيل يكشف تفاصيل الخط الزمني لمسلسل مارفل Daredevil Born Again

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار الأسماك اليوم، ارتفاع البلطي والدنيس في سوق العبور

أسعار الفاكهة اليوم، ارتفاع المانجو والجوافة في سوق العبور

سعر كيلو الأرز الأبيض اليوم الخميس 5-12-2024 في الأسواق

سعر الألومنيوم اليوم الخميس 5-12-2024 في السوق المحلية

المزيد

انفوجراف

مواعيد تقييم الفصل الدراسي الأول للصف الأول والثاني الابتدائي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

دعاء ليلة الجمعة لفك الضيق وسعة الرزق

تفسير رؤية الفيل في المنام وعلاقته بالحظ السعيد والراحة النفسية

ما وظيفة غير القادرين على الجهاد؟ الشيخ الشعراوي يوضح (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية