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أخبار مصر

بعد تبرع بـ 30 مليون دولار من عائلته..

الجامعة الأمريكية تطلق اسم أنسي ساويرس على كلية الأعمال

الجامعة الأمريكية
الجامعة الأمريكية

أعلنت الجامعةالأمريكية AUC، عن تلقيها أكبر هدية منفردة في تاريخ المؤسسة لدعم التميز في تعليم الأعمال والبحث المتعدد التخصصات وبرامج التبادل مع الجامعات الأمريكية الرائدة.

وقالت الجامعة في بيان لها:  تقديرا وعرفانا لهذه الهدية التحويلية من عائلة ساويرس، ستسمّي الجامعة كلية الأعمال الخاصة بها مدرسة أنسي ساويرس للأعمال إلى الأبد، لافتة إلى أن الاسم يكرم الإرث الشخصي والمهني الاستثنائي للمرحوم أنسي ساويرس عملاق الأعمال في الشرق الأوسط ومؤسس مجموعة أوراسكوم. 

 

وأوضحت الجامعة أنها تلقت الهدية من خلال  مؤسسة NNS وصندوق نجيب ساويرس الخيري ونجيب سامح ساويرس ومؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية وأوراسكوم للبناء، وتقدر قيمة الهدية بأكثر من 30 مليون دولار.

وأضافت نحن متحمسون لمدرسة أنسي ساويرس للأعمال في AUC لمواصلة قيادة تعليم الأعمال العالمي وتشكيل مستقبل الأعمال في المنطقة وما بعدها. 

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