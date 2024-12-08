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مكتبة الإسكندرية تختتم فعاليات حملة 16 يومًا لمناهضة العنف ضد المرأة بإطلاق اللون البرتقالي

مكتبة الإسكندرية
مكتبة الإسكندرية

اختتمت مكتبة الإسكندرية مساء اليوم،  فعاليات برنامج دراسات المرأة والتحول الاجتماعي بعددًا من الأنشطة والفعاليات المتميزة والمتنوعة في إطار حملة «ستة عشر يومًا لمناهضة العنف ضد المرأة» من خلال اضاءة المكتبة بالكامل  باللون البرتقالى، أسوة بغيره من المعالم المميزة حول العالم، بالتعاون مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة UN Women، تضامنا مع محاربات العنف والاضطهاد بمختلف أشكاله.

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افتُتحت الفعاليات بندوة بعنوان «المرأة والعنف الإلكتروني» وقد ناقشت الندوة ظاهرة العنف الرقمي الموجه ضد المرأة من خلال محورين: المحور القانوني، الذي حاضر فيه اللواء الدكتور محمد أبو ليلة، أستاذ القانون واستشاري تشريعات التحول الرقمي، وناقش ما العنف الرقمي، وأنواعه، وسماته، وكيف تحمي المرأة نفسها من الابتزاز الإلكتروني. أما المحور الثاني، فقد حاضرت فيه  أسماء يوسف، الاختصاصي النفسي واختصاصي تعديل السلوك وتنمية المهارات.

وقد ناقشت الشعور النفسي الذي يتملك المرأة أو الفتاة عند تعرضها للتهديد بسمعتها، ودور الأسرة لدعم المرأة في ذلك الموقف، وكيفية السيطرة على النفس ومواجهة المجتمع.


ويستكمل برنامج دراسات المرأة فعاليات الحملة بتقديم عرضٍ مسرحيٍّ بعنوان «ورقة كوتشينة»، وذلك يوم الأحد 8 ديسمبر 2024، بالمسرح الصغير، بمركز المؤتمرات، بمكتبة الإسكندرية. 

ويتناول العرض أشكال العنف المختلفة التي تتعرض لها النساء مثل (الابتزاز الإلكتروني – زواج القاصرات من الأجانب – ختان الإناث). والعرض من تقديم فرقة «مصير للفنون المسرحية» من تأليف مروة الشاطر، وإخراج محمد النوبي.

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مكتبه الإسكندرية هيئة الأمم المتحدة العالم المرأة

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