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رياضة

علي ماهر يعلن تشكيل المصري أمام بلاك بولز في الكونفدرالية

علي ماهر، فيتو
علي ماهر، فيتو

أعلن علي ماهر المدير الفني لفريق المصري البورسعيدي تشكيل فريقه لمواجهة بلاك بولز اليوم الأحد في المجموعة الرابعة بالبطولة الكونفدرالية.

تشكيل المصري أمام بلاك بولز

في حراسة المرمى: محمود جاد.

في خط الدفاع: كريم العراقي – محمد هاشم – باهر المحمدي – عمرو سعداوي.

في خط الوسط: محمد مخلوف – محمود حمادة – عبد الرحيم دغموم.

في خط الهجوم: محمد الشامي – صلاح محسن – ميدو جابر.

ويجلس على مقاعد البدلاء: محمود حمدي – خالد صبحي – أحمد القرموطي – يوسف الجوهري – أحمد عيد – خالد الغندور – فخر الدين بن يوسف – سامادو أتدجيكو – بابا بادجي.

 

موعد مباراة المصري وبلاك بولز

ويلتقي فريقا المصري وبلاك بولز الموزمبيقي بالجولة الثانية من دور المجموعات للنسخة الثانية والعشرين للبطولة الكونفيدرالية الأفريقية في التاسعة مساء اليوم الأحد الموافق الثامن من ديسمبر الجاري على ستاد دو زيمبيتو الوطني بالعاصمة الموزمبيقية مابوتو. 

 

القنوات الناقلة لمباراة المصري وبلاك بولز

وتذاع مباراة المصري وبلاك بولز عبر بي ان سبورت اتش دي 7 الناقل الحصري للبطولة.

 

المصري بالأبيض وبلاك بولز بالأزرق بمواجهة الكونفيدرالية

وسيرتدي المصري الطاقم الأبيض الكامل وسيرتدي حارس المصري اللون الأصفر، فيما يرتدي فريق بلاك بولز الطاقم الأزرق  بالكامل وسيرتدي حارسه الطاقم الأخضر.

طاقم تحكيم مباراة بلاك بولز والمصري بالكونفيدرالية

وأعلنت لجنة الحكام بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم "الكاف" عن الطاقم التحكيمي المكلف بإدارة  والمقرر إقامتها على ستاد دو زيمبيتو الوطني بالعاصمة الموزمبيقية مابوتو.

ويقود مباراة المصري البورسعيدي ومضيفه فريق بلاك بولز الموزمبيقي طاقم نيجيريا  مكون من حكم الساحة " جوزيف أوجابور "، ومعه مساعد الحكم الأول "عبد المجيد أولايدي"، ومساعد الحكم الثاني "محمد يعقوبو"، فيما يقوم "أبو بكر عبد الله" بمهام الحكم الرابع.

 

وسيقوم الأنجولي ايناسيو مانويل بمهام مراقب المباراة، ويتولى البوروندي  مفوبوسا برنارد مهام مراقب الحكام.

وأُسندت مهام المنسق العام للمباراة إلى الجنوب أفريقي جوشوا روبرت، بينما يتولى الموزمبيقي رايموندو زانداميلا مهام المنسق الإعلامي للمباراة، وتتولى الناميبية كريستوفين كاكوا مهام المنسق الأمني للمباراة.

 

 

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