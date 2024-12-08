كتيبة الإعدام بأسيوط.. 4 أصدقاء استدرجوا طفلا لسرقة التوك توك وقتله بقرية في مركز أبوتيج.. المحكمة تعاقبهم بالإعدام والسجن المؤبد

قضت الدائرة العاشرة بمحكمة جنايات أسيوط، بالإعدام شنقًا لـ عامل والسجن المؤبد لـ 3 آخرين لقيامهم بقـتل طفل بعد أن استدرجوه وسرقة التوك توك الخاص بالمجني عليه وإلقائه من أعلى كوبري الواسطى بنهر النيل.

تعود وقائع القضية إلى تلقي مركز شرطة أبوتيج بمديرية أمن أسيوط بلاغا من شخص بتغيب ابنه "كيرلس" بعد خروجه للعمل بالتوك توك الخاص به بقرية بني سميع بمركز أبوتيج.

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وتم تشكيل فريق بحث وتمكن فريق البحث من خلال جمع المعلومات ومتابعة الكاميرات بالمنطقة إلى أن وراء ارتكاب الواقعة كلا من: "رمضان ق. م." و"عمر س. ع." و"علي م. ع." و"حمادة ر. ح.".



وتوصلت التحريات إلى قيام المتهمين بالتخطيط فيما بينهم لارتكاب واقعة سرقة التوك توك بالإكراه حتى لو أدى الأمر إلى قتـل قائدها إذا حاول المقاومة مستغلين صغر سن المجني عليه وضعف بنيانه، وبتاريخ الواقعة قاموا بتجهيز دراجة نارية لمعاونتهم في ارتكاب الواقعة.

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وكشفت التحقيقات أن المتهم الأول "رمضان ق. م." قام بإيقاف المجني عليه "كيرلس" أثناء سيره بالتوك توك الخاص به وطلب منه توصيله إلى مدينة أسيوط أعلى كوبري الواسطى، وأثناء سيرهما قام المتهم بالاتصال بالمتهمين الثاني والثالث وأخبرهما بأنه في طريقه إليهما.

وأضافت التحقيقات: قام المتهمان الثاني والثالث باستقلال الدراجة النارية "موتوسيكل" التي كانا قد أعداها من قبل وانتظرا على مقربة من مكان تواجد المتهم الأول والمجني عليه لحين إتمام المتهم الأول لجريمته بالتخلص من المجني عليه بقـتله وسرقة التوك توك الخاص به والهاتف المحمول.

وأثناء سير المتهم الأول بصحبة المجني عليه على كوبري الواسطى طلب المتهم منه التوقف على جانب الطريق بحجة انتظار أحد الأشخاص.

وأشارت التحقيقات إلى أنه خلال توقفهما طلب المجني عليه من المتهم أن يلتقط له بعض الصور بواسطة هاتفه المحمول على نهر النيل.

وقام المجني عليه بالجلوس على سور كوبري الواسطى لالتقاط الصور، فقام المتهم بدفعه من أعلى السور كوبري الواسطى على حين غرة وأسقطه بمياه نهر النيل قاصدا من ذلك قـتله، والتخلص منه حال تواجد المتهمين الثاني والثالث على مقربة منه لمراقبة الطريق والشد من أزره.

وعقب ذلك قام المتهم الأول بقيادة التوك توك الخاص بالمجني عليه والذهاب والانصراف من مكان الواقعة.

وقام بالتقاء بالمتهمين الثاني والثالث وقاموا بالتصرف بالتليفون والتوك توك الخاصين بالمجني عليه ببيعهما للمتهم الرابع والذي كان على علم بأن التليفون والتوك توك متحصلات جريمة سرقة وقتــل المجني عليه.

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