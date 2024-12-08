أجندة الأعمال المشاركة في مهرجان المسرح بجامعة الفيوم

قال الدكتور عاصم العيسوي نائب رئيس جامعة الفيوم، أن مهرجان المسرح للعروض القصيرة، الذي افتتح الدكتور ياسر مجدي حتاتة رئيس الجامعة اليوم، يشارك به 15 عرضًا مسرحيًا من كليات الجامعة، ويمتد حتى 17 ديسمبر 2024 الجاري، ويهدف الي تشكيل وعي الشباب وبناء وتكوين شخصياتهم.

أجندة الأعمال المشاركة والمخرجين

واضاف نائب رئيس جامعة القيوم، أن الاعمال المشاركة، من كلية التربية للطفولة المبكرة، عرض اللعبة من إخراج محمود ياسين، وتشارك كلية التربية بعرض سالب واحد، من إخراج شنودة جمال، ومن كلية الأداب، عرض تسمحيلى بالرقصة دى، من اخراج، مروان محمد هاشم، وتشارك كلية الصيدلة، بعرض إستدعاء ولى أمر، من إخراج أحمد ماهر، ومن كلية التربية الرياضية، عرض الهاوية، من إخراج ضياء الجداوى، وكلية العلوم، عرض حديث صديقي الأبكم، اخراج أسامة حس، ودار العلوم تشارك بعرض البخيل، من إخراج أيات محمود، ومن كلية التربية النوعية، عرض حينما تموت الثعالب، اخراج أسامة الغمرى، وتشارك كلية الزراعة، بعرض صك عزازئيل، اخراج محمود محمد، ومائة السياحة والفنادق، عرض سكافوس، اخراج جورج مجدي.

كما تشارك كلية الهندسة، بغرض موت مزيف، اخراج مروان إيهاب الدين، ومن كلية الحاسبات والمعلومات، عرض أصحاب الشقة، اخراج أحمد عبدالحليم، وتشارك المدن الجامعية، بعرض أبواب خافية، اخراج حسام محمد، ويشارك من خارج جامعة الفيوم، المعهد العالى بجامعة 6أكتوبر، بعرض الودع، اخراج محمد عبدالباسط، كما تشارك كلية الخدمة الإجتماعية، بغرض الوصية، من اخراج أحمد السلامونى، ومن كلية الحقوق، عرض عفوا انا الممثل، اخراج أحمد شاهين، وتشارك الجامعة الأهلية، بعرض تلك المسافة، اخراح حسام ابراهيم.

وقالت لمياء كساب مدير عام رعاية الشباب بجامعة الفيوم، أن المهرجان يختتم يوم 17 ديسمبر بحفل توزيع الحوائز علي الفرق الفائزة، بحضور اعضاء لجنة تحكيم المهرجان، المشكلة من الفنانة عزه لبيب، والمخرج إسلام إمام، والفنان ياسر عزت.

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