الأحد 08 ديسمبر 2024
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أخبار مصر

التحقيق مع موجه ومعلم لغة عربية بالجيزة لتقصيرهما في تصحيح التقييمات

مدير تعليم الجيزة
مدير تعليم الجيزة

قرر سعيد عطية مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة التحقيق مع موجه ومعلم اللغة العربية بمدرسة الحوامدية الثانوية بنات لتقصيرهما في تصحيح التقييمات، مع التشديد على ضرورة الالتزام بالمعايير.

ارتفاع نسبة الغياب بين الطالبات بمدرسة الحوامدية الاعدادية بنات

كما وجه مدير تعليم الجيزة بمعالجة القصور بمدرسة الحوامدية الإعدادية بنات، إذ أنه رغم انضباط العمل ومستوى النظافة العالي، لاحظ سعيد عطية وكيل الوزارة ارتفاع نسبة الغياب بين الطالبات.

ووجه عطية بتفعيل جروب أولياء الأمور، ومتابعة الحضور من خلال لجنة خاصة لمراجعة الالتزام خلال الأسبوع المقبل.

وأثنى وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة على المشتل التعليمي، الذي فاز بالمركز الأول على مستوى الجمهورية، معتبرًا إياه نموذجًا يُحتذى به في تعزيز الابتكار والجمال داخل المدارس.

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