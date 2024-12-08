التحقيق مع موجه ومعلم لغة عربية بالجيزة لتقصيرهما في تصحيح التقييمات

قرر سعيد عطية مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة التحقيق مع موجه ومعلم اللغة العربية بمدرسة الحوامدية الثانوية بنات لتقصيرهما في تصحيح التقييمات، مع التشديد على ضرورة الالتزام بالمعايير.

ارتفاع نسبة الغياب بين الطالبات بمدرسة الحوامدية الاعدادية بنات

كما وجه مدير تعليم الجيزة بمعالجة القصور بمدرسة الحوامدية الإعدادية بنات، إذ أنه رغم انضباط العمل ومستوى النظافة العالي، لاحظ سعيد عطية وكيل الوزارة ارتفاع نسبة الغياب بين الطالبات.

ووجه عطية بتفعيل جروب أولياء الأمور، ومتابعة الحضور من خلال لجنة خاصة لمراجعة الالتزام خلال الأسبوع المقبل.

وأثنى وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة على المشتل التعليمي، الذي فاز بالمركز الأول على مستوى الجمهورية، معتبرًا إياه نموذجًا يُحتذى به في تعزيز الابتكار والجمال داخل المدارس.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.