الأحد 08 ديسمبر 2024
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أخبار مصر

رئيس الوزراء يزور مدينة الجلود بالروبيكي غدًا لتوزيع عقود المصانع

مصطفي مدبولي رئيس
مصطفي مدبولي رئيس الوزراء

يقوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، غدًا بزيارة ميدانية إلى مدينة الجلود بالروبيكي، في إطار متابعته للمشروعات الصناعية الكبرى.  

وخلال الزيارة، سيشهد رئيس الوزراء توزيع عدد من عقود المصانع على المستثمرين، في خطوة تهدف إلى تعزيز الاستثمار في قطاع الجلود ودعم الصناعات الوطنية، بما يتماشى مع استراتيجية الدولة لتطوير المناطق الصناعية وزيادة الإنتاج المحلي.  

ومن المتوقع أن يتفقد الدكتور مدبولي عددًا من المنشآت داخل المدينة، حيث يستعرض المراحل المختلفة لعملية الإنتاج، كما يلتقي بعدد من المستثمرين والعاملين لمناقشة التحديات وفرص التوسع في القطاع.  

تأتي هذه الزيارة في إطار جهود الحكومة المستمرة لدعم القطاع الصناعي، ورفع مستوى البنية التحتية الصناعية بما يعزز من مكانة مصر كوجهة استثمارية رائدة في المنطقة.

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الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء مدينة الجلود بالروبيكي الروبيكي

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