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أخبار مصر

مدبولي يلتقي رجال الأعمال القطريين ويستعرض إجراءات الإصلاح الاقتصادي للدولة

رئيس الوزراء يلتقي
رئيس الوزراء يلتقي رجال الأعمال القطريين
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 التقى اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وفد رابطة رجال الأعمال القطريين، برئاسة  حسين إبراهيم الفردان، النائب الأول لرئيس مجلس إدارة الرابطة، وذلك بحضور السفير عمرو الشربيني، سفير جمهورية مصر العربية لدى قطر، واللواء ناصر فوزي، مدير المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة.

وجا ذلك في ثاني أيام مشاركته نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، في فعاليات النسخة الثانية والعشرين من منتدى الدوحة ٢٠٢٤. 

رئيس الوزراء يلتقي وفد رابطة رجال الأعمال القطريين

واستهل رئيس الوزراء اللقاء، بالترحيب بوفد رابطة رجال الأعمال القطريين، مؤكدًا حرصه على عقد هذا اللقاء على هامش حضوره فعاليات النسخة الثانية والعشرين من منتدى الدوحة ٢٠٢٤، لافتا في الوقت ذاته إلى استقبال  الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر، له بالأمس، وكذا لقائه صباح اليوم بالشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء، وزير خارجية دولة قطر، وما شهدته هذه اللقاءات والاجتماعات من التأكيد على أهمية دعم وتعزيز العلاقات المصرية القطرية في مختلف المجالات، والبناء على ما تشهده هذه العلاقات خلال المرحلة الأخيرة من نقلة نوعية، وذلك بما يحقق مصالح البلدين الشقيقين.

وأكد رئيس الوزراء أن  العلاقات الثنائية المصرية القطرية تشهد أفضل حالاتها خلال هذه المرحلة، وأنه من المتوقع أن نشهد المزيد من التعاون والتنسيق في مختلف المجالات خلال الفترة القادمة، لافتًا إلى أنه يتم العمل على زيادة أطر التعاون الاقتصادي بين البلدين، قائلا:" نحن في مصر نعمل على تحفيز الاستثمارات الخارجية، وتيسير الإجراءات، وذلك في إطار الجهود المتكاملة لتهيئة المناخ الاستثماري الجاذب".

وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي: نعى تمامًا اهتمام رجال الأعمال القطريين بالاستثمار في مجالات القطاع العقاري، والأمن الغذائي، والقطاع السياحي، وغيرها من القطاعات، ولذا نحن لدينا حاليا عدد من الفرص الاستثمارية الجاهزة، التي سيتم استعراضها ومناقشتها خلال هذا اللقاء.

رئيس الوزراء يوضح اتخذته الدولة المصرية مؤخرًا من إجراءات وخطوات مهمة تتعلق بالإصلاح الاقتصادي

وأشار رئيس الوزراء إلى ما اتخذته الدولة المصرية مؤخرًا من إجراءات وخطوات مهمة تتعلق بالإصلاح الاقتصادي، منها ما يتعلق بسعر الصرف، أو إقرار الرخصة الذهبية، وكذا ما يتعلق بالإصلاح الضريبي الذي اتخذته الحكومة، هذا إلى جانب إقرار العديد من التيسيرات والمحفزات.

واستعرض الدكتور مصطفى مدبولي، خلال اللقاء، إجمالي الفرص الاستثمارية السياحية المتاحة حاليًّا، سواء في الساحل الشمالي، أو داخل القاهرة، مشيرًا إلى عدد من الفرص الاستثمارية السياحية المتواجدة على النيل مباشرة، هذا فضلًا عن الفرص الاستثمارية بالعاصمة الإدارية الجديدة، وغيرها من المدن، مؤكدًا أن كل من يرغب في الاستثمار في هذه المشروعات سيحصل على الرخصة الذهبية، التي تيسر له سرعة تنفيذ المشروعات.


وأضاف رئيس الوزراء: لدينا حاليا شركات مقاولات تتمتع بسمعة قوية وباع طويل في عدد من الدول، خاصة في أفريقيا، وأنه من الممكن أن تكون هناك شراكات بين الجانبين المصري والقطري للاستثمار في هذه الدول.

وقال الدكتور مصطفى مدبولي: سأترك لكم قائمة بتفاصيل المشروعات الاستثمارية، والفرص المطروحة؛ لدراستها.

من جانبهم، أشار أعضاء الرابطة إلى لقاءاتهم بفخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وقالوا: شرُفنا بلقاء فخامته مرتين، كما سبق مقابلة الدكتور مصطفى مدبولي، ولدينا انطباع جيد جدا عن الاستثمار في مصر، مؤكدين أن الحكومة المصرية لديها القدرة على جذب الاستثمارات، ونحن حاليا نرى أن مصر بها مناخ جاذب للاستثمار، كما تحظى بفرص جيدة واعدة، ونحن منفتحون على الاستثمار في مصر في هذه المرحلة.


وفي الوقت نفسه، أكد أعضاء الرابطة أن النهضة العمرانية التي تشهدها مصر حاليا، والبنية التحتية المتميزة توفر مناخا جيدا للاستثمار، وكذا تيسير الإجراءات التي تعمل عليها الحكومة حاليا.

ورحب وفد رابطة رجال الأعمال القطريين بالشراكة مع الشركات المصرية في عدد من الدول منها أفريقيا، كما رحبوا بالفرص الاستثمارية المطروحة، مؤكدين أنهم سيقومون بدراستها.


وأكدوا أن العلاقات المصرية القطرية حاليًا في أفضل حالاتها، مشيرين في هذا الصدد، إلى زيارتهم لمصر أكثر من مرة، خاصةً الهيئة العامة للاستثمار في مصر، مُشيدين بالخدمات التي تقدمها الهيئة، ومعتبرين أنها من أفضل هيئات الاستثمار في الوطن العربي، مؤكدين العمل على الاستفادة من الفرص المطروحة.

وفي سياق متصل، أشاد ممثلو الرابطة بما طرحه رئيس الوزراء من إتاحة الرخصة الذهبية لما يتم تنفيذه من مشروعات، مؤكدين أن الحكومة المصرية يسرت الإجراءات، قائلين: "الدور علينا الآن كمستثمرين للعمل على زيادة أطر التعاون عبر الاستثمارات المشتركة".

كما أشادوا بالتطور الكبير في ملف جذب الاستثمارات في مصر، بما ييسر لهم إقامة المشروعات المختلفة.

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الدكتور مصطفى مدبولي العلاقات المصرية القطرية النسخة الثانية والعشرين من منتدى الدوحة رابطة رجال الأعمال القطريين منتدى الدوحة منتدى الدوحة ٢٠٢٤ دولة قطر

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