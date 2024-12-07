رئيس حي الطالبية يشن حملة لإزالة التعديات بشارع سعيد علي (صور)

شهد حي الطالبية بمحافظة الجيزة، اليوم السبت، انطلاق حملة مكبرة لإزالة كافة التعديات والإشغالات الموجودة بشارع سعيد علي الممتد من منطقة فيصل، جاء ذلك بتوجيهات من محافظ الجيزة وتحت إشراف مباشر من حامد سلامة، رئيس حي الطالبية.

رصف الشارع بالإنترلوك بعد الانتهاء من إزالة كافة التعديات

وأوضح رئيس حي الطالبية أن هذه الحملة تأتي في إطار حرص المحافظة على توفير بيئة حضارية للمواطنين وتحسين المظهر العام للمنطقة، مشيرًا إلى أن الشارع سيشهد أعمال رصف بالإنترلوك بعد الانتهاء من إزالة كافة التعديات.

وأضاف سلامة أن الحملة تستهدف إزالة جميع أنواع التعديات، سواء كانت عبارة عن أكشاك أو باعة جائلين أو أي عوائق تعيق حركة المرور وتشوه المظهر الحضري للشارع.

وتابع رئيس الحي: إن الحملة ستستمر حتى الانتهاء من إزالة جميع التعديات، مؤكدًا التزام الحي بتنفيذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

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