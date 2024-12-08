البنك المركزي: ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي إلى 46.95 مليار دولار

أعلن البنك المركزي المصري وصول صافي احتياطيات النقد الأجنبي إلى 46,952.1 مليون دولار أمريكي في نهاية نوفمبر 2024.

ارتفاع صافي الاحتياطيات الدولية إلى 46,952.1 مليار دولار

وجاء ذلك بعد إعلان البنك المركزي عن ارتفاع الاحتياطات النقدية خلال نوفمبر 2024 وبالمقارنة بحجم الزيادة التي تمت خلال عام في المعروض النقدي فإن ذلك مؤشر نحو تحسن وتوافر الدولار بشكل كبير وخروج مصر من الأزمة التي ضربت الاقتصاد نحو عدم توافر العملة الأجنبية.

ويأتي ارتفاع النقد الأجنبى ليساهم في عملية توافر العملة في البنوك ودعم المشروعات والقدرة على استيراد الخامات الكثيرة التي تفيد في دفع عجلة الاقتصاد.

ويربط الكثيرون من المحللين بين ارتفاع الحصيلة الدولارية من الاحتياطي والعمل علي حصار التضخم والسعي إلى عودته لرقم أحادي مرة أخرى تدريجيًّا مع السعي نحو التراجع في إقرار انخفاض متسلسل في أسعار الفائدة بما لا يخل بعملية البحث عن جذب استثمارات جديدة مع المضي خطوات عديدة لزيادة الانتاج في قطاعات مختلفة.

وكشفت أحدث تقارير البنك المركزي حول الاحتياطات الدولية من النقد الأجنبي عن ارتفاع صافي الاحتياطيات الدولية إلى 46,952.1 مليون دولار أمريكي في نهاية نوفمبر 2024.

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