البنك المركزي: زيادة الإيرادات السياحية إلى 14.4 مليار دولار في 2023-2024

قال البنك المركزي المصري: إن زيادة الإيرادات السياحية كان لها دور كبير في الحد من ارتفاع عجز حساب المعاملات الجارية، مشيرا إلى أن نسبة الزيادة في إيرادات السياحة سجلت نحو 5.5%، لتسجل نحو 14.4 مليار دولار.

زيادة الإيرادات السياحية

وأضاف تقرير البنك المركزي الصادر اليوم الثلاثاء، أن هذه الزيادة جاءت نتيجة ارتفاع الليالي السياحية بمعدل 5.5%، لتسجل نحو 154.1 مليون ليلة، وزيادة عدد السائحين الوافدين بمعدل 7.4%، ليسجل نحو 14.9 مليون سائح.