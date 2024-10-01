البنك المركزي: زيادة الإيرادات السياحية إلى 14.4 مليار دولار في 2023-2024
قال البنك المركزي المصري: إن زيادة الإيرادات السياحية كان لها دور كبير في الحد من ارتفاع عجز حساب المعاملات الجارية، مشيرا إلى أن نسبة الزيادة في إيرادات السياحة سجلت نحو 5.5%، لتسجل نحو 14.4 مليار دولار.
زيادة الإيرادات السياحية
وأضاف تقرير البنك المركزي الصادر اليوم الثلاثاء، أن هذه الزيادة جاءت نتيجة ارتفاع الليالي السياحية بمعدل 5.5%، لتسجل نحو 154.1 مليون ليلة، وزيادة عدد السائحين الوافدين بمعدل 7.4%، ليسجل نحو 14.9 مليون سائح.
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