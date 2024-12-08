الأحد 08 ديسمبر 2024
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أقام نظاما دكتاتوريا عفنا، رسالة قوية من توفيق عكاشة للسوريين بعد سقوط بشار الأسد

توفيق عكاشة، فيتو
توفيق عكاشة، فيتو

وجه الإعلامي توفيق عكاشة رسالة للشعب السوري، بعد سقوط الرئيس السوري بشار الأسد ونظام البعث، الذي كان بشار الأسد ووالده الراحل حافظ الأسد أحد أركانه.

رسالة قوية من توفيق عاشة للسوريين بعد سقوط الأسد

وأكد توفيق عكاشة أنه يبارك للشعب السوري إسقاطه وتغيير نظام البعث، الذي وصفه بأنه احتل لبنان ومزقها، وجلب الفرس للمنطقة، كما وصف نظام البعث أيضًا بأنه أقام نظامًا ديكتاتوريًا وصفه بـ "عفن".

سقوط الرئيس السوري بشار الأسد، فيتو
سقوط الرئيس السوري بشار الأسد، فيتو


وكشف توفيق عكاشة أن الرائيس السوري الهارب بشار الأسد لم يكن له علاقة بـ 7 أكتوبر "طوفان الأقصى"، ولم يكن داعما للمقاومة الفلسطينية "حماس"، مؤكدًا أنه داعم ومدعوم من حزب الله اللبناني، وأن القادم بعد بشار معروف وواضح.    

وقال الإعلامي توفيق عكاشة في رسالته للشعب السوري بعد سقوط بشار الأسد: "الف مبروك اسقاط وتغيير نظام البعث الذى احتل لبنان ومزقها ثم جلب الفرس الى المنطقة وأقام نظاما دكتاتوريا عفنا"

وأكد توفيق عكاشة أن "الغريب فى الأمر أن بشار الأسد لم يكن له علاقه بـ ٧ أكتوبر نهائي، ولم يكن داعم لحماس، ولكنه داعم ومدعوم من حزب اله والقادم بعده معروف بكل وضوح..."

وتابع توفيق عكاشة قائلًا: "أنا رجل سياسه مهنتى إعلامى وحرفتى العمل السياسي لمن يرغب فى معرفتى بصدق"

التليفزيون السوري الرسمي يعلن سقوط الأسد

جدير بالذكر أن التليفزيون السوري أعلن، اليوم الأحد، عن سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد، وتمكنت المعارضة السورية من السيطرة على التليفزيون السوري الرسمي، حيث تم إعلام سقوط الأسد، مصحوبًا بالموسيقى الثورية الوطنية السورية. 

إعلان سقوط بشار السد، فيتو
إعلان سقوط بشار السد، فيتو


وجاء في البيان الذي تم إعلانه عبر التليفزيون السوري الرسمي " انتصار الثورة السورية الكبرى وإسقاط نظام الأسد المجرم"، وتابع التليفزيون رسالته فقال: " ندعو الشعب السوري العظيم إلى حماية الممتلكات العامة والخاصة".

جدير بالذكر أن الرئيس السوري بشار الأسد قد تمكن وعائلته من الهروب إلى مكان غير معلوم، فور ورود أنباء عن اقتراب المعارضة السورية المسلحة من العاصمة السورية دمشق.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية "رويترز"، أن مصدرًا عسكريًا سوريًا مطلعًا أعلن، صباح اليوم الأحد، أن قيادة الجيش السورى أبلغت الضباط بسقوط نظام الأسد.

رئيس الحكومة السورية يسلم السلطة للمعارضة

وقال رئيس الحكومة السورية السابق، الدكتور محمد غازى الجلالي، إنه مستعد للتعاون مع الجميع، وأى حكومة يختارها الشعب السوري، وذلك خلال كلمته مُسجلة له، اليوم الأحد.

رئيس وزراء سوريا السابق في طريقه لتسليم السلطة للمعارضة، فيتو
رئيس وزراء سوريا السابق في طريقه لتسليم السلطة للمعارضة، فيتو

وقال الدكتور غازي الجلالي: "أى قيادة يختارها السوريون سنتعاون معها؛ حرصًا على المرافق العامة للبلاد ونمد أيدينا للجميع من أجل الحفاظ على مؤسسات الدولة ومرافقها".

وطالب رئيس وزراء سوريا السابق غازي الجلالي بجميع المواطنين السوريين بعدم المساس بالأملاك العامة للدولة، مؤكدًا أنها تعتبر "أملاكًا للشعب السورى العظيم."

ونفى رئيس الحكومة السورية مغادرته للبلاد، مشيرًا إلى أن ذلك لن يكون إلا بصورة سلمية من أجل ضمان عمل المؤسسات ومرافق الدولة العامة ونشر الأمان بين المواطنين.

وظهر غازي الجلالي، صباح اليوم، برفقة عدد من المسلحين متوجهًا معهم من متزله لفندق الفورسيزون لتسليم السلطة.

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الإعلامي توفيق عكاشة نظام البعث بشار الأسد توفيق عكاشة سقوط بشار الاسد

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