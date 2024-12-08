الأحد 08 ديسمبر 2024
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خارج الحدود

قائد قوات سوريا الديمقراطية: سقوط بشار الأسد بداية جديدة

قائد قوات سوريا الديمقراطية
قائد قوات سوريا الديمقراطية

أكدت القوات الكردية في سوريا أنها ترى أن هناك فرصة لبداية سياسية جديدة بعد رحيل الرئيس بشار الأسد.

أحداث سوريا اليوم

وقال قائد قوات سوريا الديمقراطية "قسد" مظلوم عبدي، إن "هذا التغيير يوفر فرصة لبناء سوريا جديدة قائمة على الديمقراطية والعدالة".

وأضاف مظلوم عبدي شاهين، أن هذا يمثل ضمانة لحقوق جميع السوريين".

وتابع: "في سوريا، نعيش لحظات تاريخية ونحن نشهد سقوط النظام الاستبدادي في دمشق".
يشار إلى أن قوات سوريا الديمقراطية المدعومة أمريكيا، سيطرت مؤخرا على مناطق في شمال شرق سوريا، تشكل نحو 30 بالمئة من البلاد.

الاحداث في سوريا الان
الاحداث في سوريا الان

وكانت "قسد" قد انتشرت الجمعة  الماضية، في المناطق الواقعة غرب نهر الفرات بمحافظة دير الزور  الغنية بحقول النفط، بعد انسحاب القوات الحكومية ومجموعات موالية لإيران.

قسد تسيطر على مدينة دير الزور 


وفي وقت سابق، انسحبت القوات الحكومية السورية وقادة مجموعات موالية لطهران، "بشكل مفاجئ" من مدينة دير الزور في شرق سوريا، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وقال مدير المرصد  السوري لحقوق الانسان رامي عبد الرحمن لوكالة "فرانس برس": "انسحبت قوات النظام مع قادة مجموعات موالية لطهران بشكل مفاجئ من مدينة دير الزور وريفها".

احداث سوريا
احداث سوريا

مدينة حمص

وأوضح أن "أرتال الجنود توجهت باتجاه منطقة تدمر" الواقعة شرقي مدينة حمص، التي باتت الفصائل المعارضة على بعد حوالى 5 كيلومترات منها، بحسب المرصد.

انسحاب الجيش السوري من دير الزور 


وتضم مدينة دير الزور مقرات لمستشارين إيرانيين ومؤسسات ومراكز ثقافية.

ومحافظة دير الزور الغنية بحقول النفط مقسمة بين أطراف عدة، إذ تسيطر القوات الحكومية ومقاتلون إيرانيون ومجموعات موالية لهم على المنطقة الواقعة غرب نهر الفرات الذي يقسم المحافظة إلى شطرين، فيما تسيطر قوات سوريا الديمقراطية، وهي فصائل كردية وعربية مدعومة من التحالف الدولي بقيادة واشنطن، على المناطق الواقعة عند ضفافه الشرقية.

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