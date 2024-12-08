نجم أرسنال يصدم ريال مدريد بعد أزمة خط الدفاع

علق ويليام ساليبا، نجم نادي أرسنال، على أنباء الانتقال لـ نادي ريال مدريد، خلال الفترة المقبلة، بسبب احتياج الريال لتدعيم خط دفاعه بسبب الإصابات.

ويعاني ريال مدريد من إصابات قوية لأبرز لاعبيه إيدير ميليتاو وديفيد ألابا، حيث تعرض الثنائي لإصابة بقطع في الرباط الصليبي ما أثر على قوة خط دفاع الفريق في الموسم الحالي تحت قيادة، كارلو أنشيلوتي.

ووفقا لصحيفة "موندو ديبورتيفو" فإن ساليبا أكد علي البقاء ضمن صفوف أرسنال لفترة طويلة، قائلًا: "نعم، بالطبع، أشعر وكأنني في بيتي، وقعت للنادي قبل 5 سنوات، وهذا موسمي الثالث، وأنا أستمتع هنا، مع اللاعبين، والطاقم والمشجعين، لذلك، لماذا لا أظل لفترة طويلة".

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تفاصيل عقد ساليبا مع أرسنال

ويمتلك ساليبا عقدًا مع أرسنال حتى الـ30 من يونيو 2027، وشارك في الموسم الحالي خلال 19 مباراة في الدوري الإنجليزي، دوري أبطال أوروبا وكأس الرابطة الإنجليزية وسجل هدفًا وحيدًا.

ويحتل أرسنال المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 28 نقطة، جمعها من الفوز في 8 لقاءات، والتعادل في 4 وخسارة مباراتين خلال 14 جولة.

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