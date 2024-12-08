فرار الأسد... رحلة غامضة ومصير مجهول.. مزاعم حول تحطم طائرته فى أجواء سوريا.. وروسيا تكشف عن صفقة لتسليم الدولة للمسلحين تمت بجنح الليل

أعلن التلفزيون السوري رسميًا، اليوم الأحد، عن سقوط نظام بشار الأسد، وذلك بعد دخول المعارضة المسلحة إلى العاصمة دمشق وإقتحام فصائل المعارضة السورية البوابة الرئيسية للقصر الجمهوري في العاصمة دمشق والسماح للمواطنين بالتصوير داخل القصر حامليبن المقتنيات المتواجدة داخله، وسط تخوفات دولية وإقليمية وعربية أيضًا ن سيطرة أو إستغلال الجماعات الإرهابية للوضع الراهن.

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إختفاء بشار الأسد وإسرته

ووسط هذه الأحداث، طرحت تساؤلات حول مصير الرئيس السوري بشار الأسد، فى ظل إختفاء ملحوظ عن المشهد وكذلك أسرته، بعدما أعلنت المعارضة السورية المسلحة، عبر الإذاعة والتلفزيون في ساحة الأمويين سيطرتها علي دمشق وإسقاط بشار الأسد.

رئيس الوزراء السوري: نمد يدنا حتى للمعارضين

جدير بالذكر أن رئيس الوزراء السوري محمد الجلالي خرج بتصريح غير متوقع بعد إعلان سقوط الأسد وقال أنه يتمنى أن يسود عهد جديد وأنه سيكون في مجلس الوزراء صباحا ومستعد لأي إجراء للتسليم.

وقال الجلالي في بيانه: “حرصا على المرافق العامة للدولة التي هي ملك لكل السوريين، فإننا نمد يدنا لكل مواطن شريف حريص على مقدرات هذا البلد وذلك للحفاظ على مقدراته، وأهيب بالمواطنين عدم المساس بالأملاك العامة، لأنها في النهاية هي أملاكهم”.

وأضاف: “وأنا هنا في منزلي، ولا أنوي مغادرته إلا بصورة سلمية، بحيث أضمن استمرار المؤسسات العامة ومؤسسات مرافق الدولة، وإشاعة الأمن والاطمئنان للمواطنين، وأتمنى أن يفكر الجميع بعقلانية ووطنية”.

وتابع: “إننا نمد يدنا حتى للمعارضين الذين مدوا يدهم وأكدوا انهم لن يتعرضوا لأي إنسان ينتمي إلى هذا الوطن السوري، وإننا نؤمن بسوريا لكل السوريين وأنها بلد جميع أبنائها وبأن هذا البلد يستطيع أن يكون بلدا طبيعية دولة تبني علاقات طيبة مع الجوار والعالم دون أن تبني أي تحالفات أو تكتلات إقليمية ولكن هذا متروك لأي قيادة يختارها الشعب السوري، ونحن مستعدون للتعاون مع أي قيادة يختارها الشعب بحيث نقدم لهم كل التسهيلات الممكنة ونقل كل الملفات الحكومة بشكل سلس ومنهجي يحفظ مرافق الدولة”.

رئيس الوزراء السورى، فيتو

طائرة الأسد حلقت باتجاه الشمال الغربي

وظلت طريقة مغادرة الأسد سوريا محل اهتمام العديد من المراقبين، وتحدث موقع «فلايت رادار- Flight radar» لتتبّع الطائرات، إن “طائرة بشار الأسد الأسد التى غادر فيها حلقت باتجاه الشمال الغربي، ثم انعطفت قرب حمص واختفت”.

وزاد برنامج الاستخبارات مفتوحة المصدر «OSINT defender»، بما يفيد عن «شائعات بشأن تحطم الطائرة IL-76 التى تقل الأسد، أو هبطت بشكل اضطراري غرب حمص، بعد إقلاعها في وقت سابق من مطار دمشق الدولي، موضحًا، أن «الطّائرة هبطت على ارتفاع 1600 قدم، قبل أن تختفي من شاشات الرّادار».

من جانبها، أفادت منصات إخبارية مقربة من الحرس الثوري الإيراني، صباح الأحد، بسقوط الطائرة التي كانت تحمل الأسد.

ونقلت المصادر أن “هناك مؤشرات أولية لكنها غير مؤكدة على أن الطائرة التي تحمل بشار الأسد يبدو أنها تحطمت أو هبطت بشكل اضطراري في مكان مجهول”.

الطائرة IL-76، فيتو

الأسد توجه إلى قاعدة حميميم بنية التوجه إلى العاصمة الروسية

ومن جهة، قال موقع «أكسيوس» الأمريكي، الأحد 8 ديسمبر، إن الرئيس السورى بشار الأسد، توجه إلى قاعدة حميميم بنية التوجه إلى العاصمة الروسية موسكو، ولا مؤشرات على أنه غادر سوريا.

وأوضح موقع أكسيوس، نقلا عن مسؤولين أمريكيين، أن الأسد غادر دمشق الليلة الماضية واعتقدنا أنه كان يخطط للسفر إلى روسيا.

قاعدة حميميم، فيتو

مصرع الرئيس السوري بشار الأسد

وفى نفس السياق قالت وكالة رويترز إنه هناك إشارات لمصرع الرئيس السوري بشار الأسد، في تحطم طائرته فوق حمص أثناء رحلة هروبه من دمشق.

وأشارت رويترز إلى إنه هناك إشارات لمصرع بشار الأسد خلال رحلة هروبه من دمشق عبر طائرة الخطوط السورية الرحلة SYR9218.

وأضافت الوكالة أنه فُقد الاتصال بالطائرة التي هرب بها بشار الأسد، بالقرب من حمص وعلى الأغلب أنها سقطت وتحطمت ومات كل من فيها.

مصير عائلة الرئيس السورى

وحول مصير عائلة الرئيس السورى أكدت صحيفة "بيلد" الألمانية أن عائلة الرئيس السوري بشار الأسد قد لجأت إلى روسيا وسط موجة من الأحداث المتسارعة في العاصمة دمشق.

وعلى الجانب الأخر كانت صحيفة وول ستريت جورنال قالت أن زوجة وأبناء الأسد غادروا إلى روسيا الأسبوع الماضي.

وعقب انتشار التقارير حول احتمالية تحطم طائرة بشار الأسد، طلت الخارجية الروسية ببيان حمل مفاجأة جديدة حول أحداث سوريا اليوم، مؤكدة أن الأسد قرر ترك منصبه وغادر البلاد عقب مفاوضات مع العناصر المسلحة

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