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إجراء المسح التناسلي لـ 6777 رأس ماشية بالشرقية

 بيطري الشرقيةاجراءالمسح
 بيطري الشرقيةاجراءالمسح التناسلي والتلقيح الاصطناعى

أكد  اللواء دكتور إبراهيم محمد متولي مدير مديرية الطب البيطري محافظة الشرقية  أن المديرية المتمثلة فى إدارتي التناسليات والتلقيح الإصطناعي بالمديرية وأقسام التناسليات والتلقيح الاصطناعي بالإدارات الخارجية  قامت خلال  شهر نوفمبر ٢٠٢٤ م بإجراء المسح التناسلي الشامل لـ (٤٧٠٣) رأس ماشية

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إجراء التلقيح الاصطناعي  لـ 2074 ماشية 

 وكذلك إجراء  التلقيح الإصطناعي لـ (٢٠٧٤) رأس ماشية، وذلك في إطار تنفيذ المشروع القومي للتحسين الوراثي لتحسين السلالات المصرية.

التحسين الوراثي للسلالات المصرية 

أضاف مدير مديرية الطب البيطري أن المشروع القومي للتحسين الوراثي للسلالات المصرية يتم من خلال التهجين مع السلالات الأجنبية المتأقلمة مع الظروف البيئية المصرية في بهدف تحسين التراكيب الوراثية للسلالات المصرية من الماشية وتحسين المستويات الإنتاجية وإنتاج سلالات عالية الإدرار من الألبان وإنتاج اللحوم.

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محافظ الشرقية 

وبدوره أكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية على ضرورة بذل الجهود لتنمية الثروة الحيوانية وزيادة إنتاجيتها لتحقيق إنتاج وطني من اللحوم الحمراء والألبان لتلبية احتياجات السوق المحلي وبأسعار مناسبة، مشددًا على ضرورة تكثيف الجهود وتوفير كافة أوجه الدعم والرعاية.

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الادارات الخارجية التلقيح الاصطناعي المسح التناسلي اقسام التناسليات محافظة الشرقية اللواء دكتور ابراهيم محمد متولي مدير مديرية الطب البيطري المشروع القومى للتحسين الوراثى

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