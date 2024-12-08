إجراء المسح التناسلي لـ 6777 رأس ماشية بالشرقية

أكد اللواء دكتور إبراهيم محمد متولي مدير مديرية الطب البيطري محافظة الشرقية أن المديرية المتمثلة فى إدارتي التناسليات والتلقيح الإصطناعي بالمديرية وأقسام التناسليات والتلقيح الاصطناعي بالإدارات الخارجية قامت خلال شهر نوفمبر ٢٠٢٤ م بإجراء المسح التناسلي الشامل لـ (٤٧٠٣) رأس ماشية

إجراء التلقيح الاصطناعي لـ 2074 ماشية

وكذلك إجراء التلقيح الإصطناعي لـ (٢٠٧٤) رأس ماشية، وذلك في إطار تنفيذ المشروع القومي للتحسين الوراثي لتحسين السلالات المصرية.

التحسين الوراثي للسلالات المصرية

أضاف مدير مديرية الطب البيطري أن المشروع القومي للتحسين الوراثي للسلالات المصرية يتم من خلال التهجين مع السلالات الأجنبية المتأقلمة مع الظروف البيئية المصرية في بهدف تحسين التراكيب الوراثية للسلالات المصرية من الماشية وتحسين المستويات الإنتاجية وإنتاج سلالات عالية الإدرار من الألبان وإنتاج اللحوم.

محافظ الشرقية

وبدوره أكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية على ضرورة بذل الجهود لتنمية الثروة الحيوانية وزيادة إنتاجيتها لتحقيق إنتاج وطني من اللحوم الحمراء والألبان لتلبية احتياجات السوق المحلي وبأسعار مناسبة، مشددًا على ضرورة تكثيف الجهود وتوفير كافة أوجه الدعم والرعاية.

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