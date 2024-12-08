تياجو ألكانتارا يفكر في العودة لبرشلونة

كشفت تقارير صحفية أن الإسباني تياجو ألكانتارا، لاعب برشلونة وليفربول المعتزل، ينوي دخول مجال التدريب في المستقبل.

ووفقا لصحيفة "سبورت" الإسبانية، يطمح تياجو ألكانتارا لأن يصبح مدربا، ويفكر حاليا في العودة إلى برشلونة لمساعدة المدرب هانز فليك، خاصة وأن علاقتهما لطالما كانت قوية.

وأشارت إلى علاقة تياجو مع فليك كانت السبب وراء تواجده في الأسابيع الأولى من الموسم داخل نادي برشلونة لدعم الفريق.

ومع ذلك، يحتاج ألكانتارا لفترة راحة بعد مسيرة احترافية طويلة، حيث لا يستعجل الأمور، لكنه يتوقع أن يبدأ مسيرته التدريبية خلال السنوات القليلة المقبلة.

ويتمتع تياجو بخبرة دولية ومعرفة عميقة بأساليب اللعب المختلفة، حيث عمل مع عدد من المدربين الكبار، وهذا يجعله مرشحا واعدا ليكون مدربا لبرشلونة في المستقبل.

وواصل برشلونة تصدر جدول ترتيب الدوري الإسباني رغم تعادله مع ريال بيتيس.

وتعادل فريق برشلونة مع نظيره ريال بيتيس ضمن لقاءات الجولة السادسة عشرة من الدوري الإسباني، بهدفين لكل منهما، فيما حقق ريال مدريد الفوز على جيرونا بثلاثة أهداف نظيفة، ليقلص الفارق مع المتصدر برشلونة إلى نقطتين مع تبقي مباراة مؤجلة للريال أمام فالنسيا.

ترتيب الدوري الإسباني بعد فوز ريال مدريد وتعادل برشلونة

1. برشلونة، 38 نقطة.

2. ريال مدريد، 36 نقطة.

3. أتلتيكو مدريد، 32 نقطة.

4. أتلتيك بلباو، 29 نقطة.

5. فياريال، 26 نقطة.

6. ريال مايوركا، 24 نقطة.

7. أوساسونا، 23 نقطة.

8. جيرونا، 22 نقطة.

9. ريال سوسيداد، 21 نقطة.

10. سيلتا فيجو، 21 نقطة.

11 ريال بيتيس، 21 نقطة.

12. رايو فاييكانو، 19 نقطة.

13. إشبيلية، 19 نقطة.

14. لاس بالماس، 18 نقطة.

15. ليجانيس، 15 نقطة.

16. ألافيس، 14 نقطة.

17. خيتافي، 13 نقطة.

18. إسبانيول، 13 نقاط.

19. فالنسيا، 10 نقاط.

20. بلد الوليد، 9 نقاط.

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