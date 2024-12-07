بايرن ميونخ يفوز على هايدنهايم 4-2 ويواصل صدارته للدوري الألماني

فاز فريق بايرن ميونخ الألمانى على هايدنهايم بنتيجة 4-2، ضمن منافسات الجولة الثالثة عشرة من الدوري الألماني لكرة القدم بالموسم الجاري 2024-2025، على ملعب "أليانز أرينا".

مباراة بايرن ميونخ وهايدنهايم

سجل دايوت أوباميكانو هدف التقدم لصالح البايرن فى الدقيقة 18 ثم جمال موسيالا "هدفين" وليون جوريتسكا.

بينما أحرز هدفى فريق هايدنهايم ماتياس هونساك فى الدقيقة 50، ونيكلاس دوريتش فى الدقيقة 85.

مباراة البايرن ضد هايدنهايم

ويتصدر بايرن ميونخ جدول ترتيب الدوري الألماني برصيد 33 نقطة، بعد أن خاض 13 مباراة، حقق خلالها الفوز في 10 مواجهات والتعادل 3 ولم يخسر أي مباراة حتى الآن.

فيما يأتى فريق هايدنهايم فى المركز السادس عشر برصيد 10 نقاط فقط من إجمالى 13 مباراة خاضها حتى الآن.

تشكيل بايرن ميونخ أمام هايدنهايم

وكان تشكيل بايرن ميونخ كالتالي:

حراسة المرمى: بيريتز.

الدفاع: بافالوفيتش، اوباميكانو، كيم مين جاي، جيريرو.

الوسط: كيمتش، بوي، ألفونسو دافيز.

الهجوم: ساني، توماس مولر، أوليسيه.

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