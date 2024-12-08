الأحد 08 ديسمبر 2024
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خارج الحدود

المعارضة المسلحة: انسحاب ضباط وعناصر النظام من مقر وزارة الدفاع وقيادة الأركان في ‎دمشق

دمشق، فيتو
دمشق، فيتو

أفادت مصادر من المعارضة المسلحة بانسحاب ضباط وعناصر النظام من مقر وزارة الدفاع وقيادة الأركان في ‎دمشق، وذلك وفقا لقناة «الجزيرة».

 

أنباء عن مغادرة بشار الأسد لدمشق

وبحسب «رويترز»، أعلن مسئولان سوريان كبيران أن الرئيس السوري بشار الأسد غادر دمشق إلى وجهة غير معلومة.

ويأتي هذا الإعلان بعد أن أكدت مصادر شبكة "سي إن إن" بأن الرئيس السوري بشار الأسد لم يعد متواجدا في دمشق، رغم تأكيد المكتب الرئاسي السوري والمسئولين الإيرانيين بأنه لم يغادر العاصمة.

ونقلت الشبكة عن مسئولين أمريكيين قولهم "إن نظام الأسد قد يسقط قريبا".

وأعلنت الفصائل المسلحة في سوريا سيطرتها على مبنى الإذاعة والتلفزيون.

 

المعارضة السورية تدخل العاصمة دمشق

وكانت الفصائل المسلحة في سوريا قد أعلنت في وقت سابق من اليوم الأحد أنها أصبحت خلف خطوط "العدو" وهي بصدد البحث عن بشار الأسد في دمشق.

وكشف شهود عيان لشبكة "سي إن إن" أن قوات من الفصائل السورية دخلت العاصمة السورية دمشق على ما يبدو، في الوقت الذي أظهرت فيه دفاعات نظام الأسد علامات الانهيار.

وأضافت الشبكة: الفصائل متواجدة في برزة، وهو حي داخل مدينة دمشق، مبينة أن الاشتباكات تدور حاليا في قلب العاصمة السورية.

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دمشق المعارضة المسلحة الرئيس السوري بشار الأسد نظام الاسد

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