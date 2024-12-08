"مياه سوهاج" تشكل لجان مشتركة مع الصحة لتحليل العينات

اعلن المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج عن تشكيل لجنة مشتركة بالتعاون مع مديرية الصحة والسكان وقطاع المعامل بالشركة للمرور على محطات مياه الشرب والصرف الصحي ومراقبة جودة المياه المنتجة والتي تمثل أهمية قصوى لدى شركة مياه سوهاج والالتزام بتأمين بيئة العمل ووسائل السلامة والصحة المهنية وترشيد الطاقة والتأكد من جودة المياه المنتجة طبقا للمواصفات القياسية لجودة المياه.

وأضاف أنه تم المرور على محطات مياه الشرب والصرف الصحى ورفع عينات فورية من مصادر المياه بالمحطة لإجراء التحليلات المعملية عليها للاطمئنان على المياه التى يتم ضخها للمواطنين.

مياه سوهاج تشكيل لجان مع الصحة لمراقبة جودة مياه الشرب المنتجة

بالاضافة الى التأكد من جاهزية العاملين للتعامل مع أى تسريب لغاز الكلور وضمان تشغيل كافة المعدات للتعامل الفورى مع أى طوارئ يأتى ذلك في إطار حرص الشركة على تطبيق أعلى معايير الجودة والسلامة والمأمونية لمياه الشرب المنتجة من جميع محطات المياه التابعة للشركة.

وأشار الى أن توفير كوب ماء نظيف وصرف صحي آمن أحد أهم المحاور التي توليها الشركة اهتمامًا بالغًا كون أن جودة مياه الشرب والمعالجة الآمنة لمياه الصرف الصحي واحدة من أهداف استراتيجية الدولة المصرية للتنمية المستدامة وأن هناك سعي مستمر لتطوير منظومة الجودة من خلال تطبيق أحدث التقنيات العالمية حيث يتم رفع عينة مياه شرب وصرف صحي من محطات المياه والصرف الصحى وشبكاتها وتحليل جميع المراحل حتى المنتج النهائي ورفع عينات مياه شرب من المآخذ والطرود والمحطات الرئيسية والنقالي والجوفية والوحدات المرشحة وشبكات مياه الشرب وعينات صرف صحى وصناعى تم سحبها من مراحل معالجة محطات الصرف الصحى والمنشآت الصناعية جميعها تخضع لرقابة صارمة من خلال معامل الشركة وذلك لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين والتأكيد على جودة مياه الشرب المنتجة وتشمل تقييم وإدارة المخاطر المحتملة والإجراءات التصحيحية بهدف تحييدها ومتابعة جودة المياه المنتجة في كل مراحل التنقية لضمان تقديم خدمة متميزة والحفاظ على الصحة العامة للمواطنين.

المرور على محطات مياه الشرب والصرف الصحى

وأوضح الدكتور منصور نفادى نائب رئيس مجلس الإدارة للمعامل والجودة بالشركة أنه تم المرور على محطات مياه الشرب والصرف الصحى بحضور ممثلين من وزارة الصحة والسكان وتم سحب العينات عن طريق الإدارة العامة لمعامل محطات مياه الشرب والإدارة العامة للمعمل المركزى لمياه الشرب والإدارة العامة للجودة وشئون البيئة والإدارة العامة للصرف الصناعى بالإضافة إلى المعامل المركزية ووزارة الصحة والسكان والتي تقوم بإجراء العديد من التحاليل متناهية الدقة للتأكيد علي جودة مياه الشرب والمعالجة الآمنة لمياه الصرف الصحي، وتقييم وإدارة المخاطر المحتملة والمرور اليومى من قبل معامل المحطات الكبرى والصغرى وفنيين الورديات لمراقبة المآخذ والالتزام بالتطهير اليومي والإجراءات التصحيحية للصرف الصناعي للمنشأت الصناعية.

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