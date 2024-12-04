محافظ شمال سيناء يشهد ختام دوري المصالح الحكومية

شهد اللواء دكتور خالد مجاور محافظ شمال سيناء، حفل ختام دوري المصالح الحكومية والذي نظمه الاتحاد الفرعي للمصالح الحكومية بالمحافظة، في الصالة المغطاة بمدينة العريش.

ختام دوري المصالح الحكومية بشمال سيناء



وأقيمت مباراة في نهائي كرة القدم الخماسية بين فريقي البريد والصحة انتهت بفوز فريق البريد بضربات الجزاء بعد تعادل الفريقين خلال شوطي المباراة.



وهنأ المحافظ الفريق الفائز بالبطولة ، مؤكدا دعمه وتشجيعه لممارسة الرياضة بين جميع الأعمار والفئات وخاصة العاملين في المصالح الحكومية، وأهميتها في الحفاظ على الصحة والقوة البدنية السليمة، لافتا إلى أهمية الأنشطة والمسابقات الرياضية لجميع الأعمار خاصة الشباب.



وشارك المحافظ في مباراه استعراضية لكرة القدم الخماسية، والتي سبقت المباراة النهائية، بحضور عدد من القيادات التنفيذية والرياضية.

مباراة استعراضية في تنس الطاوله بين المحافظ وبطلة الجمهورية

أقيمت مباراة استعراضية في تنس الطاوله بين اللواء دكتور خالد مجاور محافظ شمال سيناء وسماح عبد العزيز بطلة الجمهوريه في تنس الطاوله وممثلة مصر في بطوله الألعاب البارالمبيه.



جاء هذا علي هامش ختام دوري المصالح الحكومية والذي نظمه الاتحاد الفرعي للمصالح الحكومية بشمال سيناء.



وأهدت بطلة الجمهوريه في تنس الطاوله وممثلة مصر في بطوله الألعاب البارالمبيه محافظ شمال سيناء الكره التي شاركت بها في اولمبياد باريس 2024.



وأشاد المحافظ بالمستوي الذي ظهرت به بطلة الجمهورية، موجهًا بتقديم كافة الدعم لها لتحقيق ميدالية ذهبية لمصر في دورة الألعاب البارالمبية القادمة.

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