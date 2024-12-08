هؤلاء النجوم التقى بهم بشار الأسد في 2024 لدراسة صناعة الدراما

نجحت المعارضة السورية في السيطرة على دمشق وإسقاط نظام بشار الأسد، جاء الخبر كالصاعقة على عدد من نجوم سوريا المؤيدين لبشار الأسد خلال السنوات الماضية، وخاصة النجوم الذين اجتمعوا معه خلال شهر مارس الماضي لدراسة صناعة الدراما وتحديات الإنتاج.

ومن النجوم الذين اجتمع بهم بشار خلال شهر مارس الماضي "تيم حسن، سوزان نجم الدين، باسم ياخور، المخرجة رشا شربتجي، دريد لحام، خالد القيش، قصي خولي" وبعض صناع الدراما السورية.

وكتب الفنان باسم ياخور عبر حسابه الخاص على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام "تشرفت ومجموعة من الزملاء من نجوم الدراما السورية بلقاء الرئيس بشار الأسد في دمشق وكان الحوار البناء النابع من القلب إلى القلب بهدف الارتقاء بالدراما السورية بشقيها الفني والإنتاجي وتجاوز الصعاب وما خلفته الحرب والحصار على سورية على صناعة الدراما".



وعلقت الممثلة سوزان نجم الدين، على لقائها ببشار الأسد قائلة:" اللقاء مع الأسد "اتسم بالصدق والشفافية والوضوح"، زاعمة أن الأخير "أبدى وقوفه التام إلى جانب صنّاع الدراما، واستمع إلى كل المشكلات التي تصادفهم بهدف دفع العجلة الدراما إلى الأمام، لما للدراما أهمية كبيرة على اعتبارها مرآة حقيقية لوجه سوريا الحضاري".

وكتبت المخرجة رشا شربتجي أن بشار الأسد أبدى اهتمامه ودعمه الكامل لقطاع الدراما، وأكد أن للدراما تأثيرًا كبيرًا في المجتمع.

وكتبت عبر حسابها الرسمي: "لما تلتقي بشخص مهم، ومختلف، ومميز عن قرب وتحكي معو بشكل مباشر بتعرف أكتر شو الأسباب اللي خلتو يوصل لهي المكانة والمحبة بقلوب الناس وكيف قادر يصمد بكل هي الظروف الصعبة، وبتعرف أديش هو مهتم بالشأن الفني السوري".

وكتب الممثل السوري خالد القيش قائلًا: "تشرفت مع زملائي، نجوم الدراما السورية، بزيارة بشار الأسد، وكان لقاء مثمر ومهم لمستقبل الدراما السورية ومفيد لوضع العقبات على طاولة الحلول وعودة الألق المعهود لدرامانا السورية".

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