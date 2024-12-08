التحقيق مع سيدة ونجلتها وسائق مشتبه في تورطهم بقتل الطفلة مكة بمنشأة القناطر

تستجوب جهات التحقيق، سيدة وابنتها وآخر سائق تروسيكل متورطين في مقتل الطفلة "مكة" حيث السائق ساعدهما في التخلص من الجثة بمنشأة القناطر، لبيان حقيقة علاقتهم في ارتكاب الجريمة من عدمه.

وأفادت التحريات الأولية، بأن تلك السيدة كانت تستأجر شقة بمنزل والد الطفلة، وعند انتهاء العقد، قرر أن تترك الشقة، فحدث خلاف بينهما.

شهادة أحد أقارب الطفلة مكة

وذكر أحد أقارب الطفلة، أن الطفلة تغيبت لعدة ساعات، من مسكن أسرتها بقرية أتريس، في منشأة القناطر، وخلال البحث عنها، عثر على جثتها بجوار المعهد الديني، في قرية وردان.

وأضاف أن جسد الضحية تم العثور عليه مشوها، وتأكد أفراد أسرة الطفلة من التعرف على جثتها، وعقب مناظرة النيابة لها، أمرت بنقلها إلى المشرحة، لتشريحها، وأكد أنه لا توجد أي خلافات بين أسرة المجني عليها، والسيدة المشتبه في تورطها بارتكاب الجريمة.

وذكر قريب الطفلة، أن جزء من جسد الطفلة تم التخلص منه في نهر النيل، وأشار إلى مساعدة أشخاص آخرين للسيدة المشتبه بها، في ارتكاب الجريمة، والتخلص من الجثة.

العثور على جثة الطفلة مكة

وكان بلاغ ورد لمديرية أمن الجيزة، يفيد العثور على جثة طفلة بقرية تابعة لمنشأة القناطر، انتقل رجال المباحث إلى مكان الحادث، وعثر على جثة طفلة تبلغ من العمر ما يقرب من 5 سنوات، تم تحديد هويتها، وتبين أنها تدعى "مكة".

ويكثف رجال المباحث إجراء التحريات لكشف غموض الحادث، وفحص كاميرات المراقبة، بالإضافة إلى الاستماع لأقوال شهود عيان، وأفراد أسرتها، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.

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