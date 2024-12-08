التحقيقات في مصرع فتاة بالعياط: تناولت الطعام ويدها ملوثة بسم فئران

تباشر النيابة العامة التحقيق في مصرع طالبة تعرضت للتسمم، عقب وضعها سما للفئران داخل منزلها في العياط.

وأفاد أفراد أسرتها أنها عقب وضع سم للفئران تناولت الطعام دون تنظيف يدها، مما أدى إلى تسممها.

وأمرت النيابة بالتصريح بدفن جثة المتوفاة، لعدم وجود شبهة جنائية في الحادث.

تعرض طالبة لحالة تسمم

وكان بلاغ ورد لمديرية أمن الجيزة، بوفاة طالبة في العياط، نتيجة تعرضها لحالة تسمم، بإجراء التحريات، والاستماع لأقوال أفراد أسرتها، تبين أنها لم تنظف يدها عقب وضعها سم للفئران، وتناولت وجبة طعام، مما تسبب في تسممها.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وحُرر محضر بالواقعة، لتتولى النيابة المختصة التحقيق.

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