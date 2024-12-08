الأحد 08 ديسمبر 2024
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حوادث

ضبط مصنع شاش طبي بدون ترخيص في أوسيم بالجيزة

إغلاق مصنع شاش طبي
إغلاق مصنع شاش طبي وضبط صاحبه، فيتو

ألقت الأجهزة المعنية بمديرية أمن الجيزة القبض على صاحب مصنع لتصنيع الشاش الطبي، بتهبة إدارة منشاة صناعية بدون ترخيص، واتخذت الإجراءات اللازمة لإغلاق المصنع. 

كانت معلومات قد وردت إلى الأجهزة الأمنية المختصة فى مديريية أمن الجيزة، تفيد بقيام أحد الأشخاص بإدارة مصنع لإنتاج الشاش الطبي، دون الحصول على التراخيص اللازمة لذالك من الجهات المختصة.. أكدت التحريات صحة المعلومات وأضافت أن صاحب المصنع يزاول نشاطه فى الخفاء منذ فترة، ويقوم بتسويق منتجاته من الشاش الطبي للجهات الراغبة فى الحصول عليه.

وبناء على إذن من النيابة العامة تمكنت قوات من إدارة شرطة المرافق بمديرية أمن الجيزة بالتنسيق مع مسئولي الجهات المعنية من مداهمة المصنع الكائن بمنطقة الكوم الأحمر بدائرة مركز أوسيم ، وعثرت بداخله على الأدوات والمعدات والماكينات اللازمة للتصنيع، بالإضافة إلى كميات من المواد الخام، وكميات أخرى من المنتج النهائي المعد للتوزيع.. تم التحقظ على المضبوطات وألقى القبض على صاحب المصنع بعد إغلاقه وتشميعه بالشمع الأحمر، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

 

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الاجهزة المعنية شرطة المرافق أمن الجيزة مركز أوسيم

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