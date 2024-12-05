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حوادث

إغلاق مخبزين وضبط 20 طن دقيق في حملة مكبرة بالعياط

إغلاق مخبزين وضبط
إغلاق مخبزين وضبط كميات دقيق بالعياط، فيتو

شنت مباحث شرطة التموين بمديرية أمن الجيزة حملات مكبرة على المخابز بدائرة قسم شرطة العياط بالتنسيق مع الجهات المعنية، للكشف عن محاولات التلاعب بأسعار الخبز  الحر والمُدعم، لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وتم إغلاق مخبزين وانقطاع الخدمات عنهم بالتعاون مع الأجهزة المعنية بالمدينة وضبط حوالي 20 طن دقيق أبيض بلدي مدعم، خلال 24 ساعة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة؛ وذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية؛ لحماية جمهور المستهلكين وإحكام الرقابة على الأسواق، والتصدي لمحاولات التلاعب بأسعار الخبز، والبيع بأزيد من السعر المقرر، وعدم إعلان الأسعار.

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مباحث شرطة التموين أمن الجيزة قسم شرطة العياط

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