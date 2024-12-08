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ثقافة وفنون

6 ملايين جنيه إيرادات الحريفة 2 ليلة أمس

الحريفة 2
الحريفة 2

حقق فيلم الحريفة 2 “الريمونتادا” إيرادات أمس السبت 7 ديسمبر، 6,650,716 جنيها بشباك التذاكر المصري، ليزيد إجمالي الإيرادات التي حصل عليها منذ بداية عرضه إلى 27 مليون جنيه.

قصة فيلم الحريفة 2 

 تدور أحداث الجزء الثاني من الحريفة تحت اسم "الريمونتادا"، حول فريق الحريفة بعد فوزهم بالبطولة، وعزمهم على استكمال الحلم سويًّا، ودخولهم الجامعة لأول مرة، وانبهارهم بها، مع وجود حريفة جدد داخل الفريق.

 

أبطال فيلم الحريفة 2 

 فيلم “الحريفة 2" (الريمونتادا) بطولة نور النبوي، ونور إيهاب، وأحمد غزي، وكزبرة، وعبد الرحمن محمد، وسليم الترك، وخالد الذهبي، ونورين أبو سعدة، وكريمة منصور والطفلة ريما مصطفى، وتأليف إياد صالح، وإخراج كريم سعد.

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