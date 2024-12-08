الأحد 08 ديسمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

اقتحام السفارة الإيرانية في العاصمة السورية

السفارة الإيرانية
السفارة الإيرانية في دمشق، فيتو

ذكر  التلفزيون الإيراني، في تقرير له اليوم الأحد، أنه تم اقتحام السفارة الإيرانية في العاصمة السورية بعد سيطرة مسلحين على دمشق.

مسلحون يقتحمون مقر السفارة الإيرانية في دمشق 

وفي وقت سابق نقلت صحيفة "واشنطن بوست" عن مصادر قولها أن إيران بدأت بإجلاء دبلوماسييها وعائلاتهم من سوريا، وذلك على وقع التصعيد الأخيرة.

وأفادت مصادر من المعارضة المسلحة بانسحاب ضباط وعناصر النظام من مقر وزارة الدفاع وقيادة الأركان في ‎دمشق، وذلك وفقًا لقناة «الجزيرة».

أنباء عن مغادرة بشار الأسد لدمشق

وبحسب «رويترز»، أعلن مسئولان سوريان كبيران أن الرئيس السوري بشار الأسد غادر دمشق إلى وجهة غير معلومة.

ويأتي هذا الإعلان بعد أن أكدت مصادر شبكة "سي إن إن" بأن الرئيس السوري بشار الأسد لم يعد متواجدًا في دمشق، رغم تأكيد المكتب الرئاسي السوري والمسئولين الإيرانيين بأنه لم يغادر العاصمة.

ونقلت الشبكة عن مسئولين أمريكيين قولهم "إن نظام الأسد قد يسقط قريبًا". وأعلنت الفصائل المسلحة في سوريا سيطرتها على مبنى الإذاعة والتلفزيون.

 

المعارضة السورية تدخل العاصمة دمشق

وكانت الفصائل المسلحة في سوريا أعلنت في وقت سابق من اليوم الأحد أنها أصبحت خلف خطوط "العدو" وهي بصدد البحث عن بشار الأسد في دمشق.

وكشف شهود عيان لشبكة "سي إن إن" أن قوات من الفصائل السورية دخلت العاصمة السورية دمشق على ما يبدو، في الوقت الذي أظهرت فيه دفاعات نظام الأسد علامات الانهيار.

وأضافت الشبكة: الفصائل متواجدة في برزة، وهو حي داخل مدينة دمشق، مبينة أن الاشتباكات تدور حاليًّا في قلب العاصمة السورية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

دمشق السفارة الايرانية سوريا بشار الأسد

مواد متعلقة

المعارضة المسلحة: انسحاب ضباط وعناصر النظام من مقر وزارة الدفاع وقيادة الأركان في ‎دمشق

فوضى عارمة بالعاصمة السورية، توقف جميع الرحلات في مطار دمشق (فيديو)

الأكثر قراءة

الكشف عن وجهة الأسد، والمعارضة تعلن الثامن من ديسمبر عيدا وطنيا لـ سوريا

أول تعليق من ترامب على رحيل بشار الأسد

رئيس الحكومة السورية يكشف تفاصيل آخر اتصال بينه وبين بشار الأسد (فيديو)

من عالم الظلام إلى بؤرة الأضواء فى سوريا.. من هو أحمد الشرع المعروف بـ الجولاني؟

بعد سقوط بشار، هؤلاء النجوم في مرمى النيران

بيان من البنتاجون حول أحداث سوريا، وتلميح أمريكي بتدخل عسكري في هذه الحالة

أين اختفى بشار الأسد؟.. تكهنات وتقديرات بعد رحلة "الطائرة المختفية"

التلفزيون السوري يعلن سقوط نظام الأسد

منوعات

المزيد

رغم نفي الحكومة لوجوده، زيادة الطلب على الزئبق الأحمر بالعراق

اكتشاف ظاهرة غامضة في قاع البحر الميت تنذر بانهيارات أرضية وشيكة (فيديو)

قطة تلجأ بمفردها لمستشفى بعد تعرضها لحادث في تركيا

خبيرعسكري يكشف سبب السحابة الأيونية فوق موقع استهدفته روسيا بصاروخ أوريشنيك

المزيد

خدمات

المزيد

سعر النحاس في السوق اليوم السبت 07- 12- 2024

سعر السكر اليوم السبت 7-12-2024 في الأسواق

سعر طن القصدير بالبورصات العالمية اليوم السبت 7-12-2024

بكام سعر الأرز الأبيض اليوم السبت 7-12-2024 في الأسواق؟

المزيد

انفوجراف

حلم الألقاب مع المنتخب والعودة للدوري المصري.. 7 تصريحات قوية لمحمد صلاح (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الليلة الأخيرة، مشهد الوداع في حياة عمر بن عبد العزيز (2 – 4)

ما هو الكلام الطيب الذي يقوله أهل الجنة؟ الشعراوي يجيب (فيديو)

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الأحد 8 - 12- 2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية