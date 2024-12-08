إطلاق نار وسط دمشق، ومصدر: حزب الله ينسحب من العاصمة السورية

قالت وكالة «رويترز»، إنه سمع دوي إطلاق نار كثيف، في وسط العاصمة السورية دمشق، في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأحد.

يأتي ذلك، بعدما قال مصدر مقرب من حزب الله، إن الجماعة اللبنانية سحبت عناصرها من محيط العاصمة دمشق ومن حمص إلى لبنان والساحل السوري.

وبحسب المصدر الذي صرح لـ«فرانس برس»، فإن حزب الله سحب عناصره الموجودين في محيط دمشق وفي حمص باتجاه لبنان ومنطقة الساحل السوري فجر الأحد.

وقال المصدر المقرب من حزب الله إن «الحزب أوعز لمقاتليه في الساعات الأخيرة بالانسحاب من منطقة حمص، بعضهم توجه إلى اللاذقية وآخرون إلى منطقة الهرمل في لبنان»، مشيرا إلى أن «مقاتلي الحزب أخلوا كذلك مواقعهم في محيط دمشق».

وكان الجيش السوري، قد نفى يوم الأحد، ما أثير بشأن انسحاب القوات المسلحة من ريف اللاذقية الشمالي.

وفي بيان نشرته وزارة الدفاع السورية، قال مصدر عسكري، إنه لا صحة للأخبار التي «تتناقلها المنصات الإعلامية الإرهابية» عن انسحاب القوات المسلحة من ريف اللاذقية الشمالي.

وأكدت القيادة العامة للجيش السوري على أن جميع هذه الأخبار عارية عن الصحة.

نفي الجيش السوري، يأتي في أعقاب إعلان تنظيمات مسلحة، الأحد، السيطرة بشكل كامل على مدينة حمص الاستراتيجية.

وقال أحد قادة الفصائل المسلحة لوكالة رويترز، إن التنظيمات المسلحة «سيطرت بشكل كامل» على مدينة حمص الواقعة في وسط سوريا، في حدث وصفه قائد «هيئة تحرير الشام» أبو محمّد الجولاني، بأنه «تاريخي».

وأعلنت فصائل مسلحة السبت التوغّل في مدينة حمص والبدء بتمشيط أحيائها إضافة إلى إخراج أكثر من 3 آلاف سجين من سجن عسكري واقع شمال المدينة.

إلا أن وزارة الدفاع السورية نفت في بيان دخول الفصائل إلى مدينة حمص، قائلة إن «منصات إعلامية تابعة لمنظمات إرهابية تنشر أخبارا مضللة حول دخول إرهابيين إلى مدينة حمص». وأكدت الوزارة أن «الوضع آمن ومستقر وقواتنا المسلحة منتشرة حول المدينة».

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