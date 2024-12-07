التعليم تعلن تعميم لعبة الشطرنج على كافة المدارس.. الوزارة تؤكد: نسعى لتنشئة جيل واع قادر على النهوض بمستقبل الوطن.. وخبير تربوي يوضح المزايا والمخاطر

كشفت وزارة التربية والتعليم عن خطة جديدة لاستثمار نجاح بطولة الجمهورية للمدارس فى الشطرنج، وذلك بتعميم ممارسة الشطرنج على مستوى الإدارات التعليمية، وتنظيم مسابقات بين المدارس في هذه الرياضة.

رسميا.. التعليم تعلن تعميم لعبة الشطرنج على كافة المدارس

وكلفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عموم المديريات التعليمية في المحافظات بتعميم رياضة الشطرنج في المدارس.

تطوير التعليم المصري

وأوضحت وزارة التربية والتعليم، أن ذلك يأتي في ظل اهتمام الدولة المصرية بتطوير التعليم المصري ومناهجه لأنه الركيزة الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة في جميع المجالات لنهضة فكرية واجتماعية واقتصادية شاملة لتنشئة جيل واعي قادر على النهوض بمستقبل الوطن وتماشيًا مع توجهات الدولة المصرية بالرياضة البدنية والذهنية وبالأخص رياضة الشطرنج والتي تعمل على خلق جيل يفكر.

وأضافت أنه بعد نجاح بطولة الجمهورية الأولي لشطرنج المدارس العام الماضي والتعاون المثمر والبناء بين الادارة المركزية لتطوير المناهج - مستشار تنمية مادة التربية الرياضية والعسكرية مع الاتحاد المصري للشطرنج، فإنه سيتم تعميم رياضة الشطرنج بالمدارس بجميع المراحل التعليمية ( تدريب / مسابقات / فعاليات) وذلك بالتعاون والتنسيق مع فروع الاتحاد المصري للشطرنج.

علق الدكتور تامر شوقي أستاذ التربية بجامعة عين شمس، على قرار وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بشأن تعميم لعبة الشطرنج بالمدارس.

تعميم الشطرنج بالمدارس

وقال أستاذ التربية: إنه يحمل قرار وزارة التربية والتعليم بتعميم لعبة الشطرنج بالمدارس مجموعة من المميزات، كما له عديد من المخاطر التى يجب وضعها في الاعتبار.

أما المميزات فتشمل:

مميزات ومخاطر تعميم الشطرنج بالمدارس

. أنها تمثل نشاطا ترفيهيا للطلاب، بعيدا عن جو الدراسة الضاغط

. أنها من أرقى الرياضات في العالم

. لا تحتاج إلى مساحة كبيرة في ممارستها

.تفيد في تنمية قدرات عقلية عليا لدى الطلاب مثل التخطيط، والتنفيذ والمراجعة العقلية

. تفيد في تنشيط قدرات التذكر لدى الطلاب

.تكسب الطالب قيم إيجابية مثل الصبر، وتقبل الهزيمة، واحترام الآخر

. تسمح بتوسيع الممارسين للعبة واختيار الموهوبين منهم لتمثيل مصر في البطولات الدولية

أما المخاطر فتشمل

. انها لا تناسب ميول كثير من الطلاب

.لا تناسب الأطفال في المراحل الأولى من التعليم لأنها تفوق قدراتهم العقلية

.لا توجد فراغات في الحصص لممارستها

.لا يوجد معلمون قادرون على تعليمها للطلاب أو متخصصون بها

. قد تكسب الطفل اتجاهات إيجابية نحو المقاهى، لأنها المكان الاشهر لممارسة تلك اللعبة

. قد تصل بالطالب إلى مرحلة الإدمان وعدم القدرة على الاستغناء عنها مما يضر بدراسته

. قد تسبب للطفل مشكلات صحية مثل البدانة في ضوء جلوسه ساعات طويلة

فى كل الأحوال لا بد من التركيز أكبر على الألعاب الرياضية سواء الفردية أو الجماعية التى تتطلب جهدا بدنيا، لأنها الأنسب للطلاب من حيث الحفاظ على صحة أجسامهم أو تحقيق نفس فوائد لعبة الشطرنج العقلية والوجدانية.

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