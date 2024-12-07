السبت 07 ديسمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

خبير تربوي يوضح مزايا ومخاطر تعميم لعبة الشطرنج بالمدارس

لعبة الشطرنج بالمدارس
لعبة الشطرنج بالمدارس
ads

علق الدكتور تامر شوقي أستاذ التربية بجامعة عين شمس، على قرار وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بشأن تعميم لعبة الشطرنج بالمدارس.

تعميم الشطرنج بالمدارس 

وقال أستاذ التربية: إنه يحمل قرار وزارة التربية والتعليم بتعميم لعبة الشطرنج بالمدارس مجموعة من المميزات، كما له عديد من المخاطر التى يجب وضعها في الاعتبار؛
أما المميزات فتشمل:

مميزات ومخاطر تعميم الشطرنج بالمدارس 

. انها تمثل نشاطا ترفيهيا للطلاب، بعيدا عن جو الدراسة الضاغط
. انها من أرقى الرياضات في العالم 
. لا تحتاج إلى مساحة كبيرة في ممارستها
.تفيد في تنمية قدرات عقلية عليا لدى الطلاب مثل التخطيط، والتنفيذ والمراجعة العقلية
. تفيد في تنشيط قدرات التذكر لدى الطلاب 
.تكسب الطالب قيم إيجابية مثل الصبر، وتقبل الهزيمة، واحترام الأخر
. تسمح بتوسيع الممارسين للعبة واختيار الموهوبين منهم لتمثيل مصر في البطولات الدولية   

txt

وزارة التعليم تعلن تعميم رياضة الشطرنج رسميا بجميع المدارس

txt

وزير التعليم: استحداث 98 ألف فصل خلال العام الدراسي الحالي

أما المخاطر فتشمل 

. انها لا تناسب ميول كثير من الطلاب
.لا تناسب الأطفال في المراحل الأولى من التعليم لأنها تفوق قدراتهم العقلية
.لا توجد فراغات في الحصص لممارستها
.لا يوجد معلمون قادرون على تعليمها للطلاب أو متخصصون بها 
. قد تكسب الطفل اتجاهات إيجابية نحو المقاهى، لأنها المكان الاشهر لممارسة تلك اللعبة 
. قد تصل بالطالب إلى مرحلة الإدمان وعدم القدرة على  الاستغناء عنها مما يضر بدراسته
. قد تسبب للطفل مشكلات صحية مثل البدانة في ضوء جلوسه ساعات طويلة

فى كل الأحوال لا بد من التركيز أكبر على الألعاب الرياضية سواء الفردية أو الجماعية  التى تتطلب جهدا بدنيا، لأنها الأنسب للطلاب من حيث الحفاظ على صحة أجسامهم أو تحقيق نفس فوائد لعبة الشطرنج العقلية والوجدانية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

أستاذ التربية بجامعة عين شمس رياضة الشطرنج وزارة التربية والتعليم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني

الأكثر قراءة

هل توقف السعودية تأشيرات الزيارة للمصريين قبل رمضان؟غرفة السياحة ترد (فيديو)

خبير عسكري: دخل الجولاني الشهري 21 مليون دولار، وهذا مصير بشار الأسد

هل يشهد سعر الدولار ارتفاعات جديدة الفترة القادمة؟ خبيرة مصرفية توضح

الأرصاد الجوية تكشف مدى تأثير الطقس السيئ في ليبيا على مصر

جمعت 200 مليون جنيه، القبض على مستريحة طنطا بعد هروبها لدبي

وزارة التعليم تعلن تعميم رياضة الشطرنج رسميا بجميع المدارس

ما مفهوم قيم الأخلاق ومكانتها في الإسلام؟

دوري أبطال أفريقيا، شباب بلوزداد يفوز على ستاد أبيدجان ويشعل مجموعة الأهلي

منوعات

المزيد

خبيرعسكري يكشف سبب السحابة الأيونية فوق موقع استهدفته روسيا بصاروخ أوريشنيك

ضبط إبل خضعت لعمليات تجميل للمنافسة بمسابقة مليونية بالسعودية

الدومينيكان تعلن ضبط أكبر محاولة لتهريب المخدرات في تاريخها (فيديو)

دراسة: ثلث الكائنات الحية على الأرض قد تنقرض بحلول عام 2100

المزيد

خدمات

المزيد

بكام سعر الأرز الأبيض اليوم السبت 7-12-2024 في الأسواق؟

سعر الألومنيوم في السوق المحلية اليوم السبت 7- 12- 2024

بكام سعر الأرز الأبيض اليوم السبت 7- 12- 2024 في الأسواق؟

سعر السكر اليوم السبت 7/12/2024 في السوق

المزيد

انفوجراف

القصة الكاملة لتغريم عمرو دياب وإلزامه بدفع تعويض للشاب المصفوع (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية المدرس في المنام وعلاقته بتولي منصب كبير قريبا

ما مفهوم قيم الأخلاق ومكانتها في الإسلام؟

أسماء سورة البلد وأسباب نزول بعض آياتها

المزيد
الجريدة الرسمية