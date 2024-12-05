جدل بين "أمهات مصر" حول قرار امتحانات الأول والثاني الابتدائي

"رأيكم ايه في قرار التعليم بإجراء امتحانات نصف العام لتلاميذ الأول والثاني الابتدائي وعقد تقييم نهائي لهم من 16 يناير حتى 23؟"، بهذه الكلمات وجهت عبير أحمد مؤسس إتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم، وائتلاف أولياء الأمور، حديثها مع أولياء الأمور.

"أمهات مصر" يناقشن قرار امتحانات الصفوف الأولى: تأسيس تعليمي أم عبء إضافي؟

وقالت عبير، إن إجراء امتحانات للصف الأول والثاني الابتدائي قد يبدو للبعض غير ضروري نظرًا لصغر أعمارهم، ولكن يمكن النظر إلى الامتحانات في هذه المرحلة من منظور تربوي شامل، وأنها تساعد على تأسيس التلاميذ منذ الصغر، ومعرفة مدى استيعاب الطلاب المهارات الأساسية مثل القراءة والكتابة والحساب.

امتحانات نصف العام لتلاميذ الأول والثاني الابتدائي

وأكدت عبير، أن إجراء الامتحانات في المراحل الأولى تعمل علي تعود التلاميذ على أجواء الاختبارات منذ الصغر، مما يساعدهم في التعامل مع الضغط النفسي المرتبط بها مستقبلًا، بالإضافة إلي أنها تجعل أولياء الأمور أكثر وعيًا بالمستوى الدراسي لأبنائهم ومدى حاجتهم إلى دعم وتركيز إضافي في المنزل.

وتفاعل أولياء الأمور من الأمهات على صفحة اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم، وائتلاف أولياء الأمور في الفيسبوك، حيث قالت ولي أمر: "يبقى كل الناس اخذوا إجازة وأولى وتانيه ابتدائى بيمتحنوا، اقنع ازاى طفل ٦ او ٧ سنيين يقعد يذاكر وإخواته كلهم الكبار خلصوا وفى اجازة".

وأضافت ولي أمر أخرى: " كويس كدا التعليم بدأ يرجع زي زمان ويكون في امتحانات للصف الأولى"، وتابعت أخرى: "ازاى الكبار يخلصوا امتحاناتهم والصغيرين يفضلوا يروحوا ويمتحنوا!".

وذكرت ولي أمر: "أنا مع أنهم يمتحنوا ويتعودوا على الامتحانات لكن المواعيد غير مناسبة ولازم يكون القرار من أول السنة مش قبل الامتحانات بشهر نفاجأ أولياء الأمور بقرار الامتحانات لازم يكون فى دراسة لكل قرار من قبلها بفترة على الأقل".

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