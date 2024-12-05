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رياضة

رغم الإصابة، مصطفى شوبير يدعم بعثة الأهلي في قطر

مصطفى شوبير، فيتو
مصطفى شوبير، فيتو

بالرغم من تعرض مصطفى شوبير حارس مرمى النادي الأهلي ومنتخب مصر، للإصابة بشد في العضلة الخلفية وغيابه عن الملاعب لمدة تقترب من الثلاثة أسابيع وكذلك غيابه بشكل مؤكد عن المشاركه في مباراة الدور قبل النهائي  لبطولة الانتركونتننتال والمقرر إقامتها يوم 14 الشهر الجاري على ملعب 974 بدولة قطر إلا أن مصطفى، طلب من الجهاز الفني مرافقة بعثة الفريق المتوجهة لقطر يوم 10 ديسمبر لخوض مباراة الدور قبل النهائي للبطولة.

وجاء طلب مصطفى شوبير لدعم الفريق في المباراة القوية التي من المنتظر أن يواجه الأهلي فيها الفائز من مباراة بوتافوجو البرازيلي أو باتشوكا المكسيكي.

وأعلن النادي الأهلي أمس عن إصابة مصطفى شوبير حارس مرمى القلعة الحمراء والتي ستبعده عن المواجهة المقبلة للأهلي أمام أورلاندو الجنوب أفريقي في دوري أبطال أفريقيا.‏

تفاصيل إصابة مصطفي شوبير 

ووفقا لما أعلنه أحمد جاب الله، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، فإن شوبير يعاني من إصابة بشد من الدرجة الثانية في العضلة ‏الخلفية، حسب ما أوضحت  الأشعة التي خضع لها. 

وقال طبيب الأهلي إن اللاعب بدأ في تنفيذ برنامج العلاج الطبيعي والتأهيلي للتعافي من تلك الإصابة. 

وتُقام اليوم الخميس قرعة كأس العالم للأندية بنظامه الجديد، والمقرر أن تُقام بمدينة ميامي في الولايات المتحدة الأمريكية والتي يشارك فيها النادي الأهلي بصفته بطل دوري أبطال إفريقيا.

ويحضر خالد مرتجي أمين صندوق النادي الأهلي  قرعة كأس العالم للأندية ممثلًا عن القلعة الحمراء خلال مراسم القرعة.

وكان من المقرر أن يحضر محمود الخطيب رئيس الأهلي مراسم القرعة رفقة خالد مرتجي قبل أن يعتذر لظروف طبية ويسافر أمين صندوق الأحمر بمفرده.  

وتقام بطولة كأس العالم للأندية بنظامها الجديد في 15 يونيو وتنتهي في 13 يوليو، بتواجد 32 فريقًا، للمشاركة في النسخة الافتتاحية.

موعد قرعة بطولة كأس العالم للأندية 2025 

وتقام قرعة كأس العالم للأندية 2025 اليوم الخميس 5 ديسمبر، في تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت مصر.

وتنطلق القرعة في تمام الواحدة ظهرًا بالتوقيت المحلي (7 مساءً بتوقيت وسط أوروبا) ويتم نقلها مباشرة عبر موقع FIFA.com ومنصة FIFA+ وقنوات أخرى داعمة.

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