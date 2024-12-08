الأحد 08 ديسمبر 2024
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رياضة

الأهلي يدرس اصطحاب معلول في رحلة قطر

على معلول
على معلول

الأهلي ، قال مصدر داخل الأهلي: إن هناك تفكير في اصطحاب التونسي علي معلول لاعب الفريق ضمن بعثة الفريق إلى قطر لخوض منافسات كاس إنتركونتينيتال رغم عدم قيد اللاعب بقائمة الفريق، وذلك من أجل التواجد ودعم زملائه، مشددًا على أن الأمر سيتم حسمه خلال الساعات المقبلة سواء بالايجاب او السلب.

 ونجح سامي قمصان المدرب العام بالأهلي في إخماد ثورة غضب كريم الدبيس لاعب الفريق بعد استبعاده من قائمة مباراة أورلاندو أمس.

وعلمت فيتو أن الدبيس دخل في نوبة بكاء شديدة وحالة من الغضب المكتوم بعد استبعاده من قائمة المباراة وهو ما دفع قمصان للاجتماع باللاعب والشد من أزره ومطالبته بمزيد من الصبر لحين الحصول على فرصته وعدم إثارة أي أزمة قبل السفر إلى قطر لخوض منافسات كاس إنتركونتينتتال.

وقال مصدر داخل الأهلي: إن المفاوضات مع الثنائى محمود تريزيجيه لاعب الريان القطري وحمدي فتحي لاعب الوكرة القطري لم تبدأ بشكل رسمي حتي الان.

وأضاف: هناك رغبة داخل الهلي في الحصول على خدمات الثنائي من أجل تدعيم صفوف الفريق في كأس العالم للأندية ولكن حتى هذه اللحظات لم نتحرك رسميًّا لطلب ضم الثنائى.

وقال: التواصل مع الثنائي مستمر وهناك قنوات اتصال معهما ولكن رسميًّا لم نتحرك والأمر طي الدراسة على كافة المستويات.

وتسلم مارسيل كولر المدير الفني للأهلي تقريرًا طبيًّا عن حالة مصطفى شوبير حارس مرمي الفريق الذي غاب عن رحلة جنوب أفريقيا الأخيرة لمواجهة أورلاندو بسبب الإصابة بشد من الدرجة الثانية في العضلة الخلفية، حيث يواصل اللاعب تنفيذ برنامجه التأهيلي للتعافي من الإصابة التي تعرض لها مؤخرًا في مباراة البنك الأهلي بالدوري.

كما قال مصدر داخل الأهلي: إن كولر كلف بعضًا من أفراد جهازه المعاون للتواجد في ملعب 974 بالعاصمة القطرية الدوحة لحضور مباراة باتشوكا وبوتافوجو البرازيلي المقرر لها يوم الأربعاء المقبل في كأس إنتركونتيننتال، حيث سيواجه الأهلي الفائز من هذه المباراة يوم 14 من الشهر الجاري في نصف نهائي كأس العالم للأندية.

ويحصل لاعبو الاهلي على راحة سلبية من التدريبات اليوم بعد العودة من جنوب أفريقيا عقب خوض مباراة أورلاندو أمس في ثاني جولات دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

وحدد مارسيل كولر المدير الفني للأهلي بعد غد الثلاثاء موعدًا للسفر إلى قطر استعدادًا لخوض نصف نهائي كأس إنتركونتيننتال المحدد لها يوم 14 من الشهر الجاري أمام الفائز من بطل الأمريكتين سواء باتشوكا المكسيكي او بوتافوجو البرازيلي المنتظر إقامة مباراة بينهما يوم 11 ديسمبر الجاري.

ووصلت صباح اليوم بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إلى القاهرة قادمة من جنوب أفريقيا عقب التعادل أمام أورلاندو دون أهداف في ثاني جولات دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا. 

أعلنت رابطة الأندية المصرية المحترفة تأجيل مباراة الأهلي وإنبي في بطولة كأس الرابطة.

وكان النادي الأهلي قد طلب في خطاب أرسله إلى رابطة الأندية المحترفة تأجيل مباراة الفريق أمام إنبي المقرر لها يوم الثلاثاء المقبل في بطولة كأس الرابطة بسبب سفره لخوض بطولة كأس إنتر كونتيننتال.

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الأهلي كولر معلول التونسي علي معلول انتركونتينيتال

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