مصدر عسكري سوري ينفي أنباء انسحاب القوات المسلحة من ريف اللاذقية الشمالي

أحداث سوريا ، نفى مصدر عسكري سوري، اليوم الأحد، أنباء متداولة تفيد بانسحاب قوات الجيش السوري من ريف اللاذقية الشمالي في ظل التطورات المتلاحقة على الساحة السورية.



ونقلت وكالة الأنباء السورية "سانا" عن المصدر قوله إن "لا صحة للأخبار التي تتناقلها المنصات الإعلامية الإرهابية عن انسحاب القوات المسلحة من ريف اللاذقية الشمالي وتؤكد القيادة العامة على أن جميع هذه الأخبار عارية عن الصحة".



يأتي ذلك بعدما ذكر نائب رئيس المركز الروسي للمصالحة بين الأطراف المتحاربة في سوريا، النقيب أول أوليج إيجناسيوك، أن الجيش السوري بدعم من القوات الجوية الروسية قصف أماكن تجمع المسلحين والمعدات والمستودعات التابعة لهم، مما أسفر عن مقتل أكثر من 300 إرهابي في محافظات إدلب وحماة وحلب في يوم واحد.

وأضاف إيجناسيوك: "تواصل القوات الجوية الروسية مساعدة الجيش السوري في صد العدوان الإرهابي، وخلال الـ 24 الساعة الماضية، نفذت طائرات القوات الجوية الروسية والقوات الجوية السورية هجمات صاروخية على أماكن تجمع المسلحين، وتم استهداف المستودعات ومعاقل القيادة التابعة لهم ومواقع المدفعية وقذائف الهاون في محافظات إدلب وحماة وحلب، وتم القضاء على أكثر من 300 إرهابي".

وأفادت القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة السورية، أن الجيش السوري يواصل ضرب الإرهابيين في محافظات حماة وحمص ودرعا، بحسب بيان للقيادة العامة للجيش السوري.

وأضاف بيان القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة السورية: "يواصل جيشنا الباسل تنفيذ العمليات النوعية ضد الإرهابيين بكفاءة عالية في شمال محافظة درعا وعلى محوري حماة وحمص، حيث سقط مئات القتلى والجرحى من الإرهابيين ومقراتهم ومستودعات الأسلحة".

ووفقا للبيان، فإن "الجيش السوري يعزز خطوط انتشاره في جميع أرجاء ريف دمشق والمنطقة الجنوبية منعًا لوقوع أي حوادث نتيجة لفوضى الجماعات الإرهابية".

وأعلن الجيش السوري، أمس السبت، شن ضربات مكثفة ضد الإرهابيين في أرياف محافظتي حماة وحمص وسط البلاد، مؤكدًا القضاء على العشرات منهم وتدمير آلياتهم وعتادهم.

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