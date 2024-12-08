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خارج الحدود

رويترز: واشنطن تحضر حزمة مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا بقيمة 988 مليون دولار

أوكرانيا، فيتو
أوكرانيا، فيتو

الحرب الروسية الأوكرانية، أفادت وكالة "رويترز" نقلا عن البنتاجون بأن الولايات المتحدة تحضر حزمة مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا بقيمة 988 مليون دولار.

وحسب البنتاجون، فإن الحزمة ستضم قذائف لراجمات صواريخ HIMARS وطائرات مسيرة وقطع غيار ومعدات خاصة بالمدفعية.

ويتم تقديم المساعدات من موارد "مبادرة المساعدة الأمنية لأوكرانيا" (USAI) التي تقضي بشراء الأسلحة والمعدات من المؤسسات الصناعية.

ويشار إلى أن هذه الحزمة تساوي نحو نصف المبلغ المتبقي لدى الإدارة الأمريكية لمساعدة أوكرانيا في إطار برنامج USAI، والبالغ 2.21 مليار دولار.

يذكر أن إدارة الرئيس جو بايدن تمتلك نحو 6 مليارات دولار من الموارد التي وافق عليها الكونجرس لمساعدة أوكرانيا، بما فيها الموارد التي أصبحت متاحة بعد قيام البنتاغون بإعادة تقييم قيمة المساعدات المقدمة لكييف.

وجدير بالذكر أن الولايات المتحدة قدمت أكثر من 62 مليار دولار لأوكرانيا منذ بداية العملية العسكرية الروسية في فبراير 2022.

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