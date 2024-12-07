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خارج الحدود

بلومبرج: الأسد في طهران لمحاولة وضع خطة للبقاء أو الخروج الآمن

الاسد،فيتو
الاسد،فيتو

نقل موقع بلومبيرج الأمريكي، مساء اليوم السبت، عن مصادر مطلعة قولها إن الأسد يحاول محاولته الأخيرة للبقاء بالحكم عبر مبادرات غير مباشرة مع واشنطن والرئيس المنتخب دونالد ترامب.

خطة الاسد للبقاء او الخروج الامن

وقالت المصادر: إن الرئيس السوري بشار الأسد مستعد لاتفاق يتيح له التمسك بالمناطق الباقية تحت سيطرته أو ضمان خروجه الآمن.

الأسد في طهران

كما نقل عن مصادر مطلعة قولها إن الأسد يقترح سن دستور جديد وإجراء محادثات مع المعارضة السياسية.

وقال موقع “بلومبيرج” أن الرئيس السوري في طهران، وفقا لما نقله عن مصدر وصفه بالمطلع.

كما نقل عن سيرجي ماركوف، المستشار السياسي المقرب من الكرملين، تأكيده أن الأسد في خطر كبير.

وأضاف ماركوف أن بعض الميليشيات العراقية المدعومة من طهران عادت إلى بلادها بعد تنازل النظام عن دير الزور.

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