الفصائل المسلحة تعلن السيطرة على مدينة حمص السورية بالكامل

أعلنت إدارة العمليات العسكرية التابعة للفصائل المسلحة بسوريا، سيطرتها الكاملة على مدينة حمص، بعد انسحاب الجيش السوري منها.

انشقاق كبار ضباط الجيش السوري



وأكدت نقلا عن الفصائل المسلحة ووكالة رويترز، بانشقاق كبار ضباط الجيش العربي السوري، وفرار العشرات من مقاتلي حزب الله من حمص.

وأفادت رويترز في نبأ عاجل، باحتفال الآلاف في مدينة حمص بعد دخول الفصائل المسلحة وانسحاب الجيش السوري.





انسحاب قوات الجيش السوري



وأعلنت فصائل المعارضة السورية المسلحة، في بيان صادر عنها امس السبت، أن قوات الجيش السوري انسحبت من فرع الأمن السياسي في مدينة حمص وسط سوريا.

وفي السياق ذاته نقلت وكالة "رويترز"، عن مصادر في المعارضة السورية المسلحة، أن قواتها سيطرت على سجن حمص المركزي، وخرج منه مئات السجناء، بحسب المصدر ذاته.

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