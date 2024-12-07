أتالانتا يصعق ميلان ويرتقي إلى صدارة الدوري الإيطالي مؤقتا (فيديو)

الدوري الإيطالي، فاز فريق أتالانتا على نظيره ميلان، بنتيجة 2_1 في الجولة 15 من الدوري الإيطالي.

مباراة أتالانتا وميلان

أحرز ثنائية اتالانتا لوكمان وشارل دي كيتيلار في الدقيقة 11 و86

وأحرز هدف ميلان الفارو موراتا في الدقيقة 21.

مباراة أتالانتا وميلان

وارتفع رصيد أتالانتا الي 34 نقطة بصدارة الدوري الإيطالي محققًا فوزه التاسع تواليًا في الدوري في إنجاز تاريخي، علما بأن خسارته الأخيرة تعود إلى المرحلة الخامسة أمام كومو 2-3.

وفرض أتالانتا نفسه منافسًا حقيقيًّا على اللقب هذا الموسم، علما بأن أفضل نتيجة له في "سيري أ" كانت احتلاله للمركز الثالث خلال 3 مواسم متتالية بين عامي 2019 و2021.

وتلقى الجهاز الفني لفريق آي سي ميلان الإيطالي بقيادة باولو فونسيكا، صدمة قوية خلال أحداث مباراته ضد أتالانتا، التي جرت أحداثها الآن بملعب جيويس، لحساب الجولة 15 من الدوري الإيطالي.

فبعد مرور 34 دقيقة لعب، سقط كريستيان بوليسيتش جناح الفريق، على أرض الملعب متأثرًا بإصابة تعرض لها بعد تدخل من ماريو بازاليتش عليه.



ولم يتمكن بوليسيتش من استكمال اللقاء، ليجبر مدربه فونسيكا على إجراء تبديل اضطراري بالدقيقة 38، بخروج كريستيان والدفع بروبن لوفتوس تشيك بدلًا منه.

كريستيان بولسيتش لاعب ميلان الإيطالي، فيتو

مباراة ميلان أمام أتالانتا

وأعلن جيان بييرو جاسبريني المدير الفني لـ أتالانتا، تشكيل فريقه لمواجهة ميلان، مساء الجمعة، في الجولة 15 من الدوري الإيطالي.

ودفع جاسبريني بشارل دي كيتيلار في الهجوم، ليواجه البلجيكي فريقه السابق (ميلان)، بدعم من الثنائي لوكمان وماريو بازاليتش.

في الجانب الآخر، عاد ألفارو موراتا وكريستيان بوليسيتش للتشكيل الأساسي، بعد إراحتهما أمام النجم الأحمر في دوري أبطال أوروبا.

تشكيل أتالانتا أمام ميلان

وكان تشكيل أتالانتا كالآتي:

"كارنيسيكي، ديميستي، هين، كولاسيناك، بيلانوفا، دي رون، إيدرسون، روجيري، بازاليتش، دي كيتيلار، لوكمان".

تشكيل ميلان أمام أتالانتا

فيما كان تشكيل ميلان:

"ماينان، إيمرسون رويال، ثياو، جابيا، ثيو هيرنانديز، فوفانا، ريندرز، موسى، بوليسيتش، لياو، موراتا".

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