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رياضة

الدوري الإيطالي، ميلان يتلقى صدمة قوية في مباراته أتالانتا

فريق ميلان الإيطالي،
فريق ميلان الإيطالي، فيتو

الدوري الإيطالي، تلقى الجهاز الفني لفريق آي سي ميلان الإيطالي بقيادة باولو فونسيكا، صدمة قوية خلال أحداث مباراته ضد أتالانتا، التي تجري أحداثها الآن بملعب جيويس، لحساب الجولة 15 من الدوري الإيطالي.

فبعد مرور 34 دقيقة لعب، سقط كريستيان بوليسيتش جناح الفريق، على أرض الملعب متأثرًا بإصابة تعرض لها بعد تدخل من ماريو بازاليتش عليه.

ولم يتمكن بوليسيتش من استكمال اللقاء، ليجبر مدربه فونسيكا على إجراء تبديل اضطراري بالدقيقة 38، بخروج كريستيان والدفع بروبن لوفتوس تشيك بدلًا منه. 

كريستيان بولسيتش لاعب ميلان الإيطالي، فيتو
كريستيان بولسيتش لاعب ميلان الإيطالي، فيتو

مباراة ميلان أمام أتالانتا

أعلن جيان بييرو جاسبريني المدير الفني لـ أتالانتا، تشكيل فريقه لمواجهة ميلان، مساء اليوم الجمعة، في الجولة 15 من الدوري الإيطالي.

ودفع جاسبريني بشارل دي كيتيلار في الهجوم، ليواجه البلجيكي فريقه السابق (ميلان)، بدعم من الثنائي لوكمان وماريو بازاليتش.

في الجانب الآخر، عاد ألفارو موراتا وكريستيان بوليسيتش للتشكيل الأساسي، بعد إراحتهما أمام النجم الأحمر في دوري أبطال أوروبا.

 

تشكيل أتالانتا أمام ميلان

وجاء تشكيل أتالانتا كالآتي:

"كارنيسيكي، ديميستي، هين، كولاسيناك، بيلانوفا، دي رون، إيدرسون، روجيري، بازاليتش، دي كيتيلار، لوكمان".

 

تشكيل ميلان أمام أتالانتا

فيما جاء تشكيل ميلان

"ماينان، إيمرسون رويال، ثياو، جابيا، ثيو هيرنانديز، فوفانا، ريندرز، موسى، بوليسيتش، لياو، موراتا".

 

مباراة أتالانتا وميلان

ويسعى أتالانتا الثاني الذي يتأخر بفارق نقطة واحدة عن نابولي المتصدر (32 مقابل 31)، إلى تحقيق فوزه التاسع تواليا في الدوري في إنجاز تاريخي، علما بأن خسارته الأخيرة تعود إلى المرحلة الخامسة أمام كومو 2-3.

وفرض أتالانتا نفسه منافسا حقيقيا على اللقب هذا الموسم، علما بأن أفضل نتيجة له في "سيري أ" كانت احتلاله للمركز الثالث خلال 3 مواسم متتالية بين عامي 2019 و2021.

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