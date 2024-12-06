8 صور ترصد مران المصري الأساسي استعدادًا لمواجهة بطل موزمبيق بالكونفيدرالية

خاض فريق المصري البورسعيدي المران الأساسي له على ملعب ماهافيل بالعاصمة الموزمبيقية مابوتو، استعدادًا لمباراته بالجولة الثانية بالكونفيدرالية، والتي تجمعه بمضيفه فريق بلاك بولز، والمقرر إقامتها في التاسعة مساء بعد غدا الأحد على ستاد دو زيمبيتو الوطني بمابوتو.

موعد مباراة بلاك بولز والمصري

ويلتقي فريقا المصري وبلاك بولز الموزمبيقي بالجولة الثانية من دور المجموعات للنسخة الثانية والعشرين للبطولة الكونفيدرالية الأفريقية في التاسعة مساء الأحد المقبل الموافق الثامن من ديسمبر الجاري على ستاد دو زيمبيتو الوطني بالعاصمة الموزمبيقية مابوتو.

القناة الناقلة لمباراة بلاك بولز والمصري

وتذاع مباراة فريقا المصري وبلاك بولز الموزمبيقي عبر قناة beIN SPORTS 2 HD.

وخاض المصري مرانه الاول امس الخميس بحضور السفير محمد فرغل سفير مصر بموزمبيق وعدد من أعضاء البعثة الدبلوماسية المصرية حيث كان في استقبالهم محمد موسى عضو مجلس إدارة النادي ورئيس البعثة.

ويؤدي فريق النادي المصري تدريباته على ستاد دو زيمبيتو الوطني بالعاصمة الموزمبيقية مابوتو وهو ملعب المباراة التي تجمعه بفريق بلاك بولز بالبطولة الكونفيدرالية.

ويخوض المصري تدريباته أيام الخميس والجمعة والسبت وذلك بعد التنسيق الذي تم في هذا الشأن بين السفير محمد فرغل سفير مصر بموزمبيق وكافة الجهات المعنية بموزمبيق.

وصول بعثة المصري إلي موزمبيق

ووصلت إلى العاصمة الموزمبيقية مابوتو بعثة النادي المصري، امس الخميس التي تستعد لخوض مباراة الجولة الثانية من دور المجموعات للنسخة الثانية والعشرين لبطولة الكونفيدرالية الأفريقية، والتي تجمع المصري بمضيفه فريق بلاك بولز الموزمبيقي.

وتضم بعثة النادي المصري والتي يترأسها محمد موسى عضو مجلس إدارة النادي والمشرف العام على الفريق الأول 37 فردًا من بينهم 22 لاعبًا، بالإضافة للجهاز الفني بقيادة الكابتن علي ماهر وأعضاء الجهازين الإداري والطبي، وكذلك مسئولي المهمات.

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