الأحد 08 ديسمبر 2024
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حوادث

غلق مصنع لتدوير زيوت سيارات المستعملة في منشأة القناطر

ضبط مصنع زيوت سيارات
ضبط مصنع زيوت سيارات مستعملة بالقاهرة، فيتو

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بالتنسيق مع الجهات المعنية بمحافظة القاهرة من ضبط  صاحب مصنع غير مرخص يقوم بإعادة تدوير زيوت محركات السيارات، وطرحها للبيع بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة بدائرة قسم شرطة روض الفرج.

 

وبتقنين الإجراءات بالتنسيق مع الجهات التنفيذية، تم ضبط صاحب المصنع، وعُثر بداخله على 80 طن نفايات بترولية خطرة عبارة عن زيوت محركات سيارات مستعملة، معبأة داخل أفران معدنية وإضافة مواد للتبييض، وإعادة اللزوجة لإنتاج زيوت جديدة مغشوشة، للاستخدام وغير مطابقة للمواصفات معبأة داخل عبوات جديدة منسوب إنتاجها لشركات إنتاج وهمية باستخدام علامات تجارية غير مسجلة.

 

كما تم ضبط خط إنتاج كامل لتدوير زيوت السيارات المستعملة عبارة عن خزانات لتجميع الزيوت المستعملة، 4 غلايات معدنية لتسخين الزيوت وإضافة المبيضات ومواد اللزوجة، ماكينة تعبئة، ماكينة تغليف، ميزان رقمي، كميات كبيرة من الجراكن الفارغة الجديدة، إستيكرات لشركات وهمية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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الأجهزة الأمنية بمحافظة القاهرة قسم شرطة روض الفرج السيارات المستعملة

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