الثلاثاء 22 أكتوبر 2024
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سياسة

بالأسماء، تشكيل هيئة مكتب نقابة المحامين

نقابة المحامين، فيتو
نقابة المحامين، فيتو

شكل مجلس نقابة المحامين العامة، هيئة مكتبه، خلال الاجتماع الذي دعا إليه عبد الحليم علام، نقيب المحامين، مساء اليوم الثلاثاء، ويأتي ذلك بعد مرور ٧ أشهر على انتخابات مجلس النقابة الأخيرة التي أجريت في مارس الماضي. 

تشكيل هيئة مكتب نقابة المحامين 

وجاء تشكيل المجلس على النحو الآتي: 

محمود الداخلي، الأمين العام

عيسى أبو عيسى، الأمين العام المساعد

محسن لطفي، أمين صندوق المساعد

سعيد عبد الخالق، وكيل أول
محمد الكسار، وكيل ثانِ

اجتماع مجلس المحامين 

وكان قد وجه عبد الحليم علام، نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب، الدعوة إلى مجلس النقابة العامة، لحضور اجتماع اليوم الثلاثاء، الموافق 22 أكتوبر 2024، لتشكيل هيئة المكتب.

يذكر أن انتخابات نقابة المحامين، أجريت في مارس الماضي، وأعلنت اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات نقابة المحامين، برئاسة المستشار الدكتور محمد أبو ضيف، الأمين العام لهيئة النيابة الإدارية، عن  فوز عبد الحليم علام، بمنصب نقيب المحامين في انتخابات مجلس النقابة لعام ٢٠٢٤، بواقع  23955 صوتًا.

وخاض الانتخابات على منصب  نقيب المحامين؛15 مرشحًا، كما يخوض 115 مرشحًا على مقعد استئناف القاهرة، و30 مرشحًا لعضوية مجلس النقابة عن الإدارات القانونية، و19 مرشحًا على مقعد محكمة استئناف طنطا.

 

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