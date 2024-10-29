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سياسة

نقيب المحامين: تشكيل لجان النقابة يتم بالتوافق التام

عبد الحليم علام نقيب
عبد الحليم علام نقيب المحامين، فيتو

قال عبد الحليم علام، نقيب المحامين – رئيس اتحاد المحامين العرب، إن مجلس النقابة العامة في اجتماعه أمس قرر إرجاء تشكيل بعض اللجان النقابية، هي لجان الصندوق والمرأة والحريات والمعهد والتخطيط، وذلك في ظل الرغبة والإصرار على إنهاء تشكيل اللجان بالتوافق التام.

نقابة المحامين 

وأوضح علام في تصريحات صحفية، أن لجنة الحريات من أهم اللجان النقابية التي يحرص على تشكيلها بالشكل الذي يضمن أداء فعال لدورها سواء فيما يرتبط بالمحامين أو بالقضايا المجتمعية العامة، وأنه سوف يتم إعلان تشكيلها خلال فترة وجيزة مع تكليفات ومهام واضحة ومنظومة عمل تحقق المطلوب منها في مساندة المحامين والدفاع عن الحريات العامة.

لجان مجلس نقابة المحامين 

وقرر مجلس نقابة المحامين في اجتماعه أمس، برئاسة النقيب العام، تشكيل 15 لجنة نقابية بالتوافق التام، وتم إرجاء تشكيل 5 من لجان النقابة: لجنة الحريات، لجنة الصندوق، لجنة المرأة، لجنة المعهد، ولجنة التخطيط والمتابعة.

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تشكيل لجان مجلس المحامين نقابة المحامين عبد الحليم علام نقيب المحامين

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