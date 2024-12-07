أخبار الرياضة اليوم: مواعيد مباريات الأهلي في كأس العالم للأندية.. الزمالك يفتتح متحف النادي بحضور رموز الأبيض.. ومحمد صلاح يكشف حقيقة عودته للعب في الدوري المصري

أخبار الرياضة اليوم، شهدت الساعات الماضية العديد من الأحداث الرياضية المهمة على الصعيدين المحلي والعالمي، ونشرها القسم الرياضي في "فيتو"، وجاءت كالتالي:

افتتح مجلس إدارة نادي الزمالك المتحف الجديد للقلعة البيضاء مساء اليوم السبت، الذي أنشأه هاني برزي عضو مجلس إدارة النادي على نفقته الخاصة.

وقام كل من الكابتن حسين لبيب رئيس النادي، والمهندس هشام نصر نائب الرئيس والدكتور حسام المندوه أمين الصندوق وهاني برزي عضو المجلس بقص شريط افتتاح المتحف.

أعلن نادي وست هام يونايتد الإنجليزي، في بيان رسمي تعرض اللاعب ميخائيل أنطونيو لحادث سير اليوم السبت.

قال البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للفريق الأول القدم بنادي الزمالك إن مباراة إنيمبا النيجيري المقرر لها غدًا الأحد في بطولة الكونفدرالية، ستكون صعبة في ظل قوة الفريق المنافس وإقامة المباراة على ملعب بطل نيجيريا.

أعلن نادي الزرقا أحد أندية دوري القسم الثالث، إقالة مدربه بين شوطي مباراة الفريق اليوم السبت، مع منشية الشهداء.

الدراجات، حسم أيمن علي رئاسة الاتحاد المصري للدراجات في الانتخابات التي أقيمت اليوم بمقر مبنى الاتحادات في مدينة نصر.

وفاز أيمن علي برئاسة الاتحاد بعد الحصول على 11 صوتا؛ مقابل 9 أصوات لمنافسه محمد البخاري.

كشف محمد صلاح لاعب ليفربول عن موقفه من العودة للعب في الدوري المصري من جديد بعد انتهاء مسيرته الاحترافية.

وقال محمد صلاح عن إمكانية اللعب في الدوري المصري بالمستقبل: “لا أعتقد أنني سأعود للعب في مصر مرة أخرى”.

الأهلي وأورلاندو بايرتس، تعادل فريق الأهلي مع مضيفه أورلاندو بايرتس الجنوب أفريقي بنتيجة 0-0، في المباراة التي جمعت بينهما في الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا.

كشفت شبكة “سكاي سبورتس”، أن نادي ليفربول الإنجليزي اقترب من حسم تجديد عقد محمد صلاح نجم وهداف الريدز، خاصة وأن عقده ينتهي بنهاية الموسم الجاري.

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، اليوم السبت، عن مواعيد مباريات بطولة كأس العالم للأندية 2025، بمشاركة النادي الأهلي، والتي تقام في الولايات المتحدة الأمريكية الصيف المقبل.

ليفربول ضد إيفرتون، قررت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز، تأجيل مباراة إيفرتون ونظيره ليفربول، في افتتاح منافسات الجولة الخامسة عشر من الدوري الإنجليزي، بسبب سوء الأحوال الجوية.

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