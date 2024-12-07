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رياضة

الفيفا يعلن مواعيد مباريات الأهلي في كأس العالم للأندية

الاهلي،فيتو
الاهلي،فيتو

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، اليوم السبت، عن مواعيد مباريات بطولة كأس العالم للأندية 2025، بمشاركة النادي الأهلي، والتي تقام في الولايات المتحدة الأمريكية الصيف المقبل.

وتقام النسخة الأولى من بطولة كأس العالم للأندية 2025، في الولايات المتحدة الأمريكية في الفترة من 14 يونيو إلى 13 يوليو المقبلين.

وأسفرت قرعة كأس العالم للأندية، عن وقوع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، ضمن منافسات المجموعة الأولى، والتي تضم إنتر ميامي الأمريكي، وبورتو البرتغالي، وبالميراس البرازيلي.

مواعيد مباريات الأهلي في كأس العالم للأندية


الجولة الأولى: الأهلي وإنتر ميامي يوم 14 يونيو، الساعة 8 مساءً بالتوقيت المحلي «4 فجرًا يوم 15 يونيو بتوقيت القاهرة»، على أرضية ستاد هارد روك في ميامي.

الجولة الثانية: الأهلي وبالميراس يوم 19 يونيو، الساعة 12 ظهرًا بالتوقيت المحلي «8 مساءً يوم 19 يونيو بتوقيت القاهرة»، على أرضية ملعب ميت لايف في نيويورك.

الجولة الثالثة: الأهلي وبورتو يوم 23 يونيو، الساعة 9 مساءً بالتوقيت المحلي «5 فجرًا يوم 24 يونيو بتوقيت القاهرة»، على أرضية ملعب ميت لايف في نيويورك.

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