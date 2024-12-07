فريق مصري يحصد جائزة مشروع العام في البحث العلمي من تايمز للتعليم العالي

حقق فريق بحثي مصري بقيادة الدكتور صلاح عبيه، مدير مركز الفوتونات والمواد الذكية بمدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا، إنجازًا علميًا بفوزه بجائزة مشروع العام في البحث العلمي ضمن جوائز تايمز للتعليم العالي (THE) للعالم العربي لعام 2024.

وتنافس الفريق المصري مع العديد من الفرق البحثية المتميزة من 238 جامعة عربية، وحصد الجائزة عن مشروع مبتكر يهدف إلى تطوير جهاز استشعار فوتوني محمول فعال وقليل التكلفة، يستخدم تقنيات فوتونية متقدمة لكشف الملوثات في نهر النيل.

تعاون مثمر وحلول مبتكرة

وجاء هذا المشروع ثمرة تعاون مثمر بين فريق الدكتور عبيه في مصر وعلماء من جامعة نوتنجهام ووزارة الموارد المائية والري المصرية، وقد أثبت الجهاز الجديد كفاءة عالية في الكشف عن الملوثات، مما يفتح آفاقًا واسعة لتطبيقاته في مجال مراقبة البيئة وتحسين جودة المياه.

تقدير دولي للإنجاز المصري

وأشادت لجنة تحكيم مؤسسة تايمز للتعليم العالي بالمشروع، مؤكدة على أهميته في تحقيق أهداف التنمية المستدامة في مصر، خاصة في مجالات الزراعة والري. كما أشادت اللجنة بالثقافة التعاونية التي سادت فريق العمل، والتي تعتبر عنصرًا أساسيًا في نجاح مثل هذه المشاريع البحثية.

آفاق واعدة للمشروع

ويعتبر هذا الإنجاز المصري فخرًا للوطن العربي، ويؤكد على مكانة مصر الرائدة في مجال البحث العلمي والتكنولوجيا. كما يفتح آفاقًا واعدة لتطبيق هذا الجهاز في العديد من الدول التي تعاني من مشاكل تلوث المياه، مما يساهم في حماية البيئة وتحسين صحة الإنسان.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.