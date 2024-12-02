البيئة تعلن حالة الطوارئ بعد غرق سفينة الشحن بالقصير

رفعت وزارة البيئة حالة الاستعداد القصوى والطوارئ للتعامل مع تداعيات حادث غرق سفينة شحن بسواحل مدينة القصير.

وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، أن الوزارة بذلت جهودًا كبيرة خلال الأيام الماضية للسيطرة على الوضع، إلا أن سوء الأحوال الجوية وتضرر هيكل السفينة بشكل كبير أدى إلى غرقها.

وأوضحت الوزيرة أن فرق العمل المتخصصة تعمل على مدار الساعة لمتابعة عملية الغرق ورصد أي آثار بيئية سلبية تنتج عنها، واتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع وصول أي ملوثات إلى الشاطئ أو المناطق السياحية المجاورة.

بدء برنامج طموح لاستعادة النظام البيئي في البحر الأحمر

كما أعلنت وزيرة البيئة عن بدء برنامج طموح لاستعادة النظام البيئي في البحر الأحمر وجنوب سيناء، مع التركيز بشكل خاص على منطقة القصير التي شهدت الحادث. ويهدف هذا البرنامج إلى إجراء دراسات متخصصة وقياس معدلات استعادة التوازن البيئي البحري، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.

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